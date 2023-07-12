物業顧問涉以翻新工程三成利潤　行賄大廈法團秘書遭廉署起訴

廉政公署昨日(11日)落案起訴一名男子，涉嫌以一項私人住宅大廈翻新工程的三成利潤，行賄大廈業主立案法團秘書，以協助一間工程承辦商取得該項逾7,000萬元的工程合約。75歲被告何波添為高級物業顧問，被控一項串謀向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。他已獲廉署准予保釋，明日(13日)在東區裁判法院應訊，以待控方申請將案件轉介區域法院答辯。

被告於2017年4月至2018年1月期間曾經擔任西營盤均益大廈二期法團秘書。該法團通過決議為大廈進行翻新工程，工程顧問於2021年估算工程成本約為7,800萬元。法團其後招標挑選工程承辦商，接獲標書的投標價介乎約4,500萬元至1.4億元。被告涉嫌於2021年9月底至2022年8月中期間串謀其他人士，向均益二期法團秘書提供一筆相等於上述翻新工程三成利潤的賄款，以協助該等人士取得合約。

法團秘書無接受被告提供利益

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告曾向該名法團秘書表示，他的一名合作夥伴會參與該翻新工程的投標，並涉嫌要求對方協助其合作夥伴取得工程合約，其合作夥伴會提供利潤的三成予對方作為報酬，被告又向對方傳送一張圖片以暗示其合作夥伴的公司名稱。廉署調查又發現，被告指其合作夥伴估算該工程的成本約為7,000萬元，工程利潤約為百分之10。該名法團秘書沒有接受被告提供約為210萬元的利益，而懷疑涉案的工程承辦商沒有取得該翻新工程合約。