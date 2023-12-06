物理治療學會：免轉介服務仍需獲醫生診斷　分別不大

醫務衞生局建議修訂《輔助醫療業條例》，容許物理治療師及職業治療師在特定情況下，毋須醫生轉介，可直接為病人服務，當中包括病人須出示過去12個月的醫生診斷證明。物理治療學會及社區組織協會對建議均表示失望，認為未能做到真正的免轉介，和目前做法分別不大。

物理治療學會會長彭耀宗在電台節目表示，現時收到的轉介信，很多都只列出症狀而非醫學診斷，最終也要靠物理治療師評估，亦不會完全依賴轉介信便去做。因此，彭耀宗認為不需要「所謂」的診斷信，強調他們有專業判斷。