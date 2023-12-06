物理治療學會：免轉介服務仍需獲醫生診斷　分別不大

醫務衞生局建議修訂《輔助醫療業條例》，容許物理治療師及職業治療師在特定情況下，毋須醫生轉介，可直接為病人服務，當中包括病人須出示過去12個月的醫生診斷證明。物理治療學會及社區組織協會對建議均表示失望，認為未能做到真正的免轉介，和目前做法分別不大。
物理治療學會會長彭耀宗在電台節目表示，現時收到的轉介信，很多都只列出症狀而非醫學診斷，最終也要靠物理治療師評估，亦不會完全依賴轉介信便去做。因此，彭耀宗認為不需要「所謂」的診斷信，強調他們有專業判斷。
他說物理治療師管理委員會轄下工作小組經過業界討論，就有關問題草擬建議書，並於今年初提交予政府，但跟立法會文件內容有很大落差。他解釋免轉介可以讓病人有自主權，選擇先看醫生或直接尋求物理治療，可以節省金錢和時間，更快得到更適切治療，盡快改善病情。
彭鴻昌：令人感到對物理治療師未夠信心
社區組織協會幹事彭鴻昌在同一電台節目指，物理治療師經過訓練，有能力判斷及分辨病人在甚麼情況下可以接受治療，甚麼情況要盡快轉介醫生。但今次建議令人感到對物理治療師的專業訓練未夠信心，因此加添許多框架限制。他認為文件的大方向是支持免轉介，可能是令到「起步」時安全及穩妥些，期望之後再檢討，下一階段可考慮擴大適用範圍。
他又指如果要求在12個月內取得診斷信才能免轉介，對病人會較麻煩，時間上未必遷就到。他認為要發展基層健康網絡，病人有問題應可以盡快尋求治療，不一定要經醫生，任何一個服務提供者也應是進入網絡的第一個接觸點，包括物理治療師。