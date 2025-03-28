物管經理涉盜竊三屋苑工程費用1100萬元　判囚56個月

被告李誥涎(46歲)，宜居顧問服務有限公司時任區域物業經理，今日承認4項盜竊罪名，違反《盜竊罪條例》。案情透露，宜居於案發時為公屋黃大仙下邨（二區）及油塘兩個居屋屋苑高翔苑及油美苑提供物業管理服務。案發初期，李誥涎為宜居高級物業經理，駐守黃大仙下邨（二區），晉升為區域物業經理後，亦主管高翔苑及油美苑的服務，職責包括向各工程承辦商結清款項。

款項存入被告夫婦個人戶口

宜居以多個銀行戶口支付款項。如需從該等戶口提取60,000元以下的款項，至少要取得公司兩名授權簽署人的聯名簽署，而李誥涎是其中一名授權簽署人。廉署早前接獲涉及該3個屋苑工程費用的貪污投訴而展開調查，發現李誥涎於2019年5月至2022年5月期間，以不誠實手法促使宜居發出319張支票以支付費用，該等支票涉及款項由約1,900元至逾58,000元不等，共逾1,100萬元，全部均報稱受款人為各相關承辦商，惟最終卻被存入李誥涎及其妻子的個人銀行戶口。