特區護照首5月近78萬人申請　入境處：已增三成人手應付工作

自本港與全球通關後，市民外遊需求大增，連帶換領香港特區護照申請亦增加。在周三（28日）立法會會議上，議員楊永杰問及局方會否考慮進一步增聘人手，以加快處理積壓申請等問題。保安局局長鄧炳強作書面回覆表示，目前已增加三成人手應付申請工作。
75萬名合資格人士仍未更換新護照
鄧炳強書面回覆表示，截至上月底，在2020年至2023年5月期間過期失效的特區護照當中，有75萬名合資格持有人仍未申請更換新護照；另外，約26萬本特區護照會在本月至年底期間過期失效。
特區護照首5月近78萬人申請
而特區護照申請數亦上升， 鄧炳強書面回覆指，入境處今年首5個月，收到近78萬宗特區護照的申請，平均每日有7,100宗，數字連續多月創歷史新高，4月初每日申請數字更逾1萬宗，較疫情前每日平均約2,700宗高逾3倍。
入境處：已增三成人手應付工作
此外，有關人手安排上，當局表示入境處透過增撥資源和增加約三成人手，包括超時工作，聘用退休公務員及合約員工等，以確保特區護照申請能適時獲得處理，會繼續因應服務需求檢討人手安排，亦有留意申領特區護照的預約情況，會積極考慮將網上預約系統的可預約日子進一步延長，回應市民需要；亦會不時檢視和研究申請旅行證件及領取安排的便利措施，包括增設郵遞護照服務及利用「智方便」等流動應用程式作身份認證的可行性。