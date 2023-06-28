特區護照首5月近78萬人申請　入境處：已增三成人手應付工作

特區護照首5月近78萬人申請，入境處指已增三成人手應付工作。(資料圖片)

自本港與全球通關後，市民外遊需求大增，連帶換領香港特區護照申請亦增加。在周三（28日）立法會會議上，議員楊永杰問及局方會否考慮進一步增聘人手，以加快處理積壓申請等問題。保安局局長鄧炳強作書面回覆表示，目前已增加三成人手應付申請工作。

75萬名合資格人士仍未更換新護照

鄧炳強書面回覆表示，截至上月底，在2020年至2023年5月期間過期失效的特區護照當中，有75萬名合資格持有人仍未申請更換新護照；另外，約26萬本特區護照會在本月至年底期間過期失效。