特朗普關稅戰｜對華關稅增至125% 盧金榮：業界要有打持久戰的心理準備

美國對華關稅持續擴大，美國總統特朗普宣布，即時上調對中國加徵的關稅至125%。廠商會會長盧金榮今日(10日)表示，目前局勢充滿不穩定性，難以預測會持續多久，建議業界要有打持久戰的心理準備，政府亦應果斷推出針對性支援措施。 盧金榮今出席活動時談及美國對華關稅，指特朗普繼續加大關稅其實已沒有甚麼意義，因目前關稅已經相當高，除非能可在其他地區生產或出口，否則不論生產商、出口商或美國入口商，短期內都會暫停接單或下單、保持觀望。

他強調，「特朗普企圖令到我們屈服及走到談判桌上，我們對此表示強烈反對。」支持國家堅定立場，沉著應對維護自身合法權益。 被問到局面會持續多久，盧金榮指，局面仍涉及許多變數，如美國業界和民眾的反彈，有消息指美國商界考慮法律途徑，阻止新關稅實施。盧籲業界要做好打持久戰心理準備，當務之急是保障貸款回收和現金流穩定，審視及調整產能，防止產品堆積。而當局亦可積極與中東、非洲等潛力市場拓展經貿合作，簽訂自由貿易協定，同時擴展BUD Fund至涵蓋所有經濟體。