特朗普關稅戰｜貿發局籲業界別自亂陣腳 港商：小額包裹稅影響生意

美國對華關稅持續擴大，本港出口業均受影響。貿發局副總裁張淑芬亦呼籲港商切勿自亂陣腳，須做好自己產品和服務，積極升級轉型，提高競爭力；貿發局在2025至26年舉辦大約40個國際展覽和峰會，讓業界接觸全球的買家和展商。

展覽的籌備委員會主席、商界立法會議員林健鋒表示，美國關稅「五時花六時變」，料未來一兩年會有不同情況出現；據他了解，銀行已知悉業界面對艱難的環境，明白關稅短期內或有很多變化，因此會主動向客戶表示盡量共渡時艱，「即使未收到錢，也獲准延遲還款」。他又寄語業界，未來數月會非常辛苦，因「依家關稅係10%(中國以外)對125%」，生意必然會流失，業界要靜觀其變，積極尋找不同銷路。