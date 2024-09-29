特殊學校任教28載成十大最「美」教師　邱淑莊暗地報考DSE助學生圓夢

教師是學生的榜樣。有老師在機緣巧合下到特殊學校教學，近30年來一直與學生共同成長，成為第三屆十大最「美」教師之一。 香港紅十字會甘迺迪中心副校長邱淑莊在校內教育身體弱能學生28年，主要任教音樂。她分享，十多年前曾有學生因熱愛音樂，而希望選修香港中學文憑試(DSE)音樂科，以便日後在音樂方面繼續發展。為協助學生在公開試中爭取好成績、一圓夢想，當時未曾任教過中學文憑試的邱淑莊，「暗地裏」報讀外面的香港中學文憑試音樂科課程，逢星期六下午放下兒女，外出進修超過2年；經4年的教學，該名學生最終成功升讀大學音樂系。

盼大眾關注殘疾學生需要 邱淑莊認為，陪伴學生成長是一種福氣，於學生一連串的體驗、情感和成長的過程屬互相成就，盼獲頒十大最「美」教師，能讓大眾關注殘疾學生的需要，增加社區內相關設施及配套等，並鼓勵市民發揮出自強不息的生命能量，為社會帶來積極正面的訊息。

鄧炳強期望教師把「立德樹人」放心中 保安局局長鄧炳強今日下午在頒獎典禮致辭時指，老師不但是教育的執行者、知識的傳播者，也是學生成長的孕育者、法治精神的守護者、國民身分的啟蒙者、社會建設的推動者和貢獻者；一個好老師應有心繫國家的情懷，啟發學生成為「心懷國之大者」，有為國家、為社會服務的信念。他續指，每多一個知法、守法、護法的學生，社會日後就會多一分秩序、多一分團結，香港的繁榮也會多一分基礎；期望香港老師都能不忘教育的初心，將「立德樹人」放在心中，成為面對教育難題、複雜局面、或重大決策時的指南針。