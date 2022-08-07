特首李家超參與「全民運動日2022」鼓勵市民勤做運動

今日是「全民運動日」，今年以「電子虛擬運動」為重點推廣體育項目，特首李家超在荃灣體育館參與體育同樂活動，參與電子虛擬拳擊體驗活動、為電子虛擬單車比試主持起步禮、觀賞霹靂舞表演等。

體育同樂活動中設多項電子虛擬運動體驗，運用智能科技和配合不同的體育設備，融合「運動」與「電子科技」，讓參加者，在虛擬場景中進行運動等。文化體育及旅遊局長楊潤雄、康文署長劉明光、荃灣民政事務專員區家盛、社區體育事務委員會主席葉永成、社區體育事務委員會副主席容樹恒教授、荃灣區議會主席陳琬琛、荃灣區議會副主席邱錦平、滑浪風帆運動員陳晞文和空手道運動員劉知名亦陪同李家超參與體驗活動。

另外，16位要官員今日亦參與各區體育館的康體活動，包括政務司長陳國基、律政司長林定國、政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、律政司副司長張國鈞、政制及內地事務局長曾國衞、財經事務及庫務局長許正宇、保安局長鄧炳強、環境及生態局長謝展寰、商務及經濟發展局長丘應樺、運輸及物流局長林世雄、房屋局長何永賢、教育局長蔡若蓮、創新科技及工業局長孫東教授、民政及青年事務局長麥美娟和勞工及福利局長孫玉菡。

康文署於「全民運動日2022」除了開放多項康樂設施供市民免費使用外，18區指定體育館亦舉辦免費康體活動，並在「全民運動日」專題網頁和「康文＋＋＋」Facebook直播運動示範，冀以不同方式推廣「日日運動半個鐘 健康快樂人輕鬆」的信息，提醒大眾每天運動最少30分鐘，保持健康體魄。「全民運動日2022」協辦機構包括衞生署、香港中文大學運動醫學團隊、香港中文大學運動醫學及健康科學舊生會、中國香港體適能總會，以及香港智障人士體育協會。