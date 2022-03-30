特首選舉｜胡世全倡九成八按揭分50年供款助青年置業

早前宣布第四度參選特首的前民建聯成員胡世全，今日召開記者會表達對香港房屋及土地供應發展的看法。他在會前表示，香港問題就是房屋問題，只要解決房屋問題，便夠解決一半問題，他在會上指目前有超過10萬人輪候公屋，他建議政府要助年輕人首次置業，當中適用於居屋及新舊樓宇，他提議提供九成八按揭，第二次置業則九成按揭，供款年期由現時約30年延至50年，上限80歲。

指600萬樓價 月供1.8萬元即可上車

胡世全續指，現時有不少大學生未畢業便輪候公屋，因此公屋輪候冊只會越來越長，若按照他的建議，一般人就可以住在適合地方，其中一個人平均可住200呎、兩人住350呎、3至4人住500呎等，呎數大小按資金可再釐定，若以現時樓宇平均呎價1.5萬元計算，600萬樓價做九成八按揭，分50年供款，他說每月供款只需1.8萬元，扣除本金，即是年輕人只要付1.3萬元利息，便可以上車；如此類推，若400萬樓價，每供只需付9,000多元利息，年輕人就能置業。胡世全相信以大學生平均月入2萬元計算，月供只需一萬或幾千多元，便能夠置業。

在土地供應方面，胡世全指，在宣布參選特首後曾入元朗視察，發現元朗有好多工業用地可以活化，他建議政府有關活化批核和諮詢過程「拆牆鬆綁」，加快程序；同時他指九龍區亦有好多舊樓，可以透過市區重建及放寬地積比，提高本港的土地供應。

稱明日大嶼屬遙遠建設

被問到對明日大嶼的看法及有關置業建議會否導致樓價下跌，胡世全坦言，明日大嶼屬遙遠的建設，認為大西北因為鄰近深圳會更容易發展，他不認為自己九成八按揭的建議會導致樓價下跌，認為樓市下跌只是短周期，因為經濟有通脹，樓價不會大跌。

另外，胡世全指自他宣布參選特首以來，目前有135人登記支持他，當中有42位人士願意出鏡，惟他未有進一步交代支持他的人士背景。

目前，表示有意參加行政長官選舉的還有賴紅梅、冼國林和蕭德良。