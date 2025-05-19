狄志遠促申訴專員恢復網站被移除資料　張欣宇籲公署透明開放

申訴專員公署近日更新網站資訊，下架2023年4月前的調查報告，並移除「《公開資料守則》個案」欄目，需書面索取網站外資料。社福界立法會議員狄志遠去信申訴專員陳積志，表達關注並要求詳盡解釋，促請公署立即恢復在網站被移除的過往調查報告及《公開資料守則》個案欄目、召開記者會向公眾詳細解釋事件，及檢討相關決策過程，確保未來工作符合高度透明的標準。

狄志遠在信件表示，公署近期更新網站後，只保留2023年4月以後的調查報告，將原本可追溯至2013年的資料大幅刪減，而原本詳列市民投訴個案的《公開資料守則》個案欄目更被完全移除，引起社會各界強烈關注。他說，公署作為獨立法定機構，監察政府部門的職責建基於公開透明的原則。參照《公開資料守則》的精神，政府機構應盡可能公開資料，促進市民知情權；作為督促政府增加透明度的機構，理應以更高標準自律，而非反其道而行。