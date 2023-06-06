狄志遠質疑禁《願榮光》無需要　李梓敬促禁Google等播「港獨歌曲」

律政司向法庭申請禁制令及臨時禁制令，禁止以任何方式傳播反修例歌曲《願榮光歸香港》。新民黨立法會議員李梓敬表示支持，期待法庭早日作出裁決批出禁制令，令Google、YouTube、其他網上平台立即停止散播「港獨歌曲」，惟新思維立法會議員狄志遠就指，《港區國安法》已可維護國家安全，稱看不到禁止播放該曲的「社會價值」。
狄志遠指，看不到禁止播放《願榮光歸香港》的「社會價值」，認為律政司現時的做法，反而令市民想到港人的言論自由、創作自由、生活自由是否受限，形容「這些小動作是無需要的！」
狄：今日禁歌，明天禁書，後日又禁橫額？
他又認為，即使市民作出違反國家安全的行為，《港區國安法》已可成功防止及制止相關行為，質疑「今日禁一首歌，明天禁一本書，後日又禁一種橫額？」
李：欣賞港府主動出擊
李梓敬指，欣賞特區政府主動出擊，持續打擊潛藏的分裂國家勢力，又說過去一段時間，港府和社會各界都要求Google移除《願榮光歸香港》的搜尋記錄，但不得要領。他指Google過去及近期，都曾協助移除不雅相片和其他不適合觀看的搜尋結果，但偏偏對於法庭已有結論，內容同樣涉及違法分裂國家內容的《願榮光》，Google卻以無法操控搜尋結果為由，拒絕下架，認為說法實屬荒謬，只能懷疑Google是否背後埋藏政治動機。
他續指，世界各地政府不時會審查網上內容有否顛覆國家或危害大眾安全，並將之移除，網上世界並非法外之地，一般香港法例亦適用於本地網上內容，而Google在本港亦設有辦公室及推廣業務。李梓敬期待法庭早日作出裁決批出禁制令。