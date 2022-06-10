猴痘｜政府刊憲納入須呈報傳染病　醫生有懷疑須向衛生署呈報

政府今日在憲報刊登《2022年預防及控制疾病條例公告》及《2022年預防及控制疾病(修訂)(第2號)規例》，將猴痘納入相關規例下的「指明疾病」，並把猴痘訂為法定須呈報傳染病，以加強本港監測和應對此疾病的能力，同時按照《規例》規定，醫生如有理由懷疑有病人感染猴痘，便須向衛生署呈報個案，以作監測、預防和控制傳染病蔓延的一環。

訂3級 應變級別 「 緊急」級可停課關閉公眾場所

此外，衛生防護中心亦同時公布猴痘準備及應變計劃(應變計劃)，闡述一旦猴痘對本港公共衛生造成重大影響時的應變安排和跟進行動，應變計劃劃分「戒備」、「嚴重」和「緊急」等3個應變級別，並會因應風險評估和猴痘對本地社區造成的健康影響而啓動，若猴痘在本港出現甚或爆發時，應變計劃會立即啓動。

至於在「緊急應變級別」方面，衛生署、教育局及康文署會評估是否需要停課、關閉公眾場所、停止公眾集會，以及減少非必要的活動和服務。

衛生防護中心發言人指，「應變計劃」劃分應變級別和各應變級別相應的指揮架構，並制訂應變系統框架，讓不同政府部門和機構得以協調，按議定的機制採取行動，以減低猴痘在本港的患病和死亡人數，並稱會繼續與世衛保持緊密聯繫，密切留意外地錄得的猴痘感染個案和世衞的最新建議。呼籲市民如出現猴痘症狀，包括發燒、劇烈頭痛、肌肉痛、淋巴結腫大、口腔潰瘍及皮疹，應盡快求醫。