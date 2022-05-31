猴痘病毒｜症狀是甚麼？源頭是否來自猴子？如何治療？香港有猴痘疫苗嗎？

猴痘的症狀 猴痘症狀一般較輕微，患者亦可自行痊癒，其初期及後期症狀包括： 初期症狀：發燒、劇烈頭痛、肌肉痛、淋巴結腫大、疲倦、發冷、背痛

後期症狀：口腔潰瘍，身體其它部位出現皮疹 感染猴痘後的數天，患者會出現以上的初期症狀，嚴重淋巴結腫大是猴痘的一個顯著特徵。自發燒後約 1 至 5 天，口腔內會出現潰瘍，皮疹初時出現在面部，繼而蔓延至身體其它部位。皮疹通常會於 10 天至兩星期內從斑丘疹發展到水疱、膿疱，然後是結痂。 研究顯示年幼兒童及免疫系統失調人士會有較嚴重症狀，因此此類人士應注意個人衛生及提防感染。

猴痘的潛伏期及病程 猴痘的潛伏期介乎 5 至 21 天，但一般為 6 至 13 天，而病徵大致上持續 14 至 21 天，患者通常會自行痊癒。 猴痘的傳染途徑或方法 猴痘病徵初時由猴子身上發現，及後卻鮮有在猴子群出現。其感染或傳播途徑包括： 長時間的飛沫傳播

直接的接觸傳播（人類直接接觸到猴痘病毒或媒介，例如受感染的動物、受感染的人、或受污染的物件）

被野生動物例如某些靈長類動物、囓齒動物和松鼠等咬傷或抓傷，或直接接觸其體液

可透過性接觸感染 由於目前研究顯示猴痘通常在特定人群或經親密的接觸才會傳播，因此受到感染的風險較低。

診斷猴痘的方法 由於猴痘的症狀與水痘、生蛇和其他皮膚過敏症相似，因此需要透過醫生臨床的專業診斷及採樣化驗斷症，採樣過程中建議穿著保護衣以策安全。 醫生會詳細檢查皮疹的外貌，並了解出現皮疹及發燒等症狀的時間 抽取皮疹的液體或採樣表皮組織，送往化驗室作聚合酵素鏈式反應檢測（PCR），樣本需要保存於乾燥而無菌的化驗碟，並冷藏儲存

猴痘的治療方法 本港尚未有已註冊藥物用以醫治猴痘。 而其他國家，WHO 指出接種天花疫苗能有效預防猴痘，另一新疫苗「Jynneos」於 2019 年亦獲美國食物及藥物管理局（FDA）許可用於預防猴痘感染。另外 2022 年歐洲醫學協會（EMA）研發了一種名為「Tecovirimat」的抗病毒藥物，用以治療天花，惟此藥物尚未被廣泛使用。

如何預防猴痘？ 目前沒有特定針對猴痘的治療方法，但可透過採取預防措施來控制大規模爆發： 將患者獨立隔離，或減少與其他人接觸

避免接觸染疫人士或動物的隨身物品例如床單

在照顧病人或處理動物時，穿戴防護衣服和裝備，包括手套和外科口罩

在接觸患者或動物後，徹底清潔雙手

徹底煮熟含有動物成份的食物方可進食

如有任何可疑病徵，應立即求醫 由於天花病毒與猴痘病毒十分相近，天花疫苗亦能有效防止人類感染猴痘。根據世界衛生組織（WHO），非洲的過往數據顯示天花疫苗保護率達 85%，而另一新疫苗「Jynneos」於2019年亦獲美國食物及藥物管理局（FDA）許可用於預防猴痘感染，惟目前尚未有研究顯示其保護率。在本港，目前並未有針對猴痘的疫苗或抗病毒治療方法。