猴痘病毒｜症狀是甚麼？源頭是否來自猴子？如何治療？香港有猴痘疫苗嗎？

疫症一波未平一波又起，繼新冠肺炎Omicron變異病毒株後，全球多國陸續出現猴痘（Monkeypox）確診個案，引起世界各地關注。到底猴痘患者會出現什麼症狀，傳播途徑及治療方案又有哪幾種？
即按文章快捷鍵：猴痘症狀｜猴痘的潛伏期及病程｜猴痘的傳染途徑或方法｜診斷猴痘的方法｜猴痘的治療方法｜如何預防猴痘｜猴痘常見問題｜
猴痘（Monkeypox）是甚麼？
猴痘是由猴痘病毒引起的傳染科疾病，與天花病毒同屬正痘病毒科（Orthopoxvirus）。猴痘症狀與天花相類近，但病情則較輕微，病情的惡化機會亦較低，一般只需給予針對症狀的治療，患者便可以於短時間內自行痊癒，因此亦稱為自限性疾病（Self-limiting disease）。
最早的猴痘案例出現在剛果民主共和國，其後爆發在中非及西非，但近年已屬罕有傳染病。直至本年5月初在英國發生首宗病例，繼而各國逐漸出現爆發，因此再度備受關注，目前該宗個案尚未追蹤到病源，只能估計在本土存在傳播鏈。
猴痘的症狀
猴痘症狀一般較輕微，患者亦可自行痊癒，其初期及後期症狀包括：
感染猴痘後的數天，患者會出現以上的初期症狀，嚴重淋巴結腫大是猴痘的一個顯著特徵。自發燒後約 1 至 5 天，口腔內會出現潰瘍，皮疹初時出現在面部，繼而蔓延至身體其它部位。皮疹通常會於 10 天至兩星期內從斑丘疹發展到水疱、膿疱，然後是結痂。
研究顯示年幼兒童及免疫系統失調人士會有較嚴重症狀，因此此類人士應注意個人衛生及提防感染。
猴痘的潛伏期及病程
猴痘的潛伏期介乎 5 至 21 天，但一般為 6 至 13 天，而病徵大致上持續 14 至 21 天，患者通常會自行痊癒。
猴痘的傳染途徑或方法
猴痘病徵初時由猴子身上發現，及後卻鮮有在猴子群出現。其感染或傳播途徑包括：
- 長時間的飛沫傳播
- 直接的接觸傳播（人類直接接觸到猴痘病毒或媒介，例如受感染的動物、受感染的人、或受污染的物件）
- 被野生動物例如某些靈長類動物、囓齒動物和松鼠等咬傷或抓傷，或直接接觸其體液
- 可透過性接觸感染
由於目前研究顯示猴痘通常在特定人群或經親密的接觸才會傳播，因此受到感染的風險較低。
診斷猴痘的方法
由於猴痘的症狀與水痘、生蛇和其他皮膚過敏症相似，因此需要透過醫生臨床的專業診斷及採樣化驗斷症，採樣過程中建議穿著保護衣以策安全。
- 醫生會詳細檢查皮疹的外貌，並了解出現皮疹及發燒等症狀的時間
- 抽取皮疹的液體或採樣表皮組織，送往化驗室作聚合酵素鏈式反應檢測（PCR），樣本需要保存於乾燥而無菌的化驗碟，並冷藏儲存
猴痘的治療方法
本港尚未有已註冊藥物用以醫治猴痘。
而其他國家，WHO 指出接種天花疫苗能有效預防猴痘，另一新疫苗「Jynneos」於 2019 年亦獲美國食物及藥物管理局（FDA）許可用於預防猴痘感染。另外 2022 年歐洲醫學協會（EMA）研發了一種名為「Tecovirimat」的抗病毒藥物，用以治療天花，惟此藥物尚未被廣泛使用。
如何預防猴痘？
目前沒有特定針對猴痘的治療方法，但可透過採取預防措施來控制大規模爆發：
- 將患者獨立隔離，或減少與其他人接觸
- 避免接觸染疫人士或動物的隨身物品例如床單
- 在照顧病人或處理動物時，穿戴防護衣服和裝備，包括手套和外科口罩
- 在接觸患者或動物後，徹底清潔雙手
- 徹底煮熟含有動物成份的食物方可進食
- 如有任何可疑病徵，應立即求醫
由於天花病毒與猴痘病毒十分相近，天花疫苗亦能有效防止人類感染猴痘。根據世界衛生組織（WHO），非洲的過往數據顯示天花疫苗保護率達 85%，而另一新疫苗「Jynneos」於2019年亦獲美國食物及藥物管理局（FDA）許可用於預防猴痘感染，惟目前尚未有研究顯示其保護率。在本港，目前並未有針對猴痘的疫苗或抗病毒治療方法。
其他猴痘常見問題：
1. 香港爆發猴痘的風險高嗎？政府或專家們怎樣說？
本港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，目前猴痘爆發主要集中在歐美國家，香港的港口衛生措施有助堵截染疫者進入社區，避免形成傳播鏈，因此爆發猴痘的風險較低。
2. 猴痘會導致死亡嗎？死亡率是多少？
猴痘屬自限性疾病，症狀較輕微，一般持續 14 至 21 天，患者通常會自行痊癒。過去的猴痘爆發中，患者的死亡率介乎1％至10％之間。
3. 猴痘有那些病毒株？
猴痘病毒分為西非病毒株及中非病毒株，起源地分別為西非及中非國家，西非病毒株引起的病情比中非輕微。
4. 猴痘與天花有什麼關係？如何分辨兩者？
猴痘病毒與天花病毒同屬正痘病毒科，其症狀與天花非常相似，但猴痘病情較輕微，一般患者可自行痊癒，兩者最大的分別在於猴痘的顯著特徵是嚴重淋巴結腫大。
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