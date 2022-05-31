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健康
2022-05-31 19:34:03

猴痘病毒｜症狀是甚麼？源頭是否來自猴子？如何治療？香港有猴痘疫苗嗎？

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猴痘病毒

猴痘的源頭是否一定來自猴子？（路透社）

疫症一波未平一波又起，繼新冠肺炎Omicron變異病毒株後，全球多國陸續出現猴痘（Monkeypox）確診個案，引起世界各地關注。到底猴痘患者會出現什麼症狀，傳播途徑及治療方案又有哪幾種？

即按文章快捷鍵：猴痘症狀猴痘的潛伏期及病程猴痘的傳染途徑或方法診斷猴痘的方法猴痘的治療方法如何預防猴痘猴痘常見問題

猴痘（Monkeypox）是甚麼？

猴痘是由猴痘病毒引起的傳染科疾病，與天花病毒同屬正痘病毒科（Orthopoxvirus）。猴痘症狀與天花相類近，但病情則較輕微，病情的惡化機會亦較低，一般只需給予針對症狀的治療，患者便可以於短時間內自行痊癒，因此亦稱為自限性疾病（Self-limiting disease）。

最早的猴痘案例出現在剛果民主共和國，其後爆發在中非及西非，但近年已屬罕有傳染病。直至本年5月初在英國發生首宗病例，繼而各國逐漸出現爆發，因此再度備受關注，目前該宗個案尚未追蹤到病源，只能估計在本土存在傳播鏈。

猴痘

感染猴痘後或會有皮疹出現在身體部位。（美聯社）

猴痘的症狀

猴痘症狀一般較輕微，患者亦可自行痊癒，其初期及後期症狀包括：

感染猴痘後的數天，患者會出現以上的初期症狀，嚴重淋巴結腫大是猴痘的一個顯著特徵。自發燒後約 1 至 5 天，口腔內會出現潰瘍，皮疹初時出現在面部，繼而蔓延至身體其它部位。皮疹通常會於 10 天至兩星期內從斑丘疹發展到水疱、膿疱，然後是結痂。

研究顯示年幼兒童及免疫系統失調人士會有較嚴重症狀，因此此類人士應注意個人衛生及提防感染。

猴痘的潛伏期及病程

猴痘的潛伏期介乎 5 至 21 天，但一般為 6 至 13 天，而病徵大致上持續 14 至 21 天，患者通常會自行痊癒。

猴痘的傳染途徑或方法

猴痘病徵初時由猴子身上發現，及後卻鮮有在猴子群出現。其感染或傳播途徑包括：

  • 長時間的飛沫傳播
  • 直接的接觸傳播（人類直接接觸到猴痘病毒或媒介，例如受感染的動物、受感染的人、或受污染的物件）
  • 被野生動物例如某些靈長類動物、囓齒動物和松鼠等咬傷或抓傷，或直接接觸其體液
  • 可透過性接觸感染

由於目前研究顯示猴痘通常在特定人群或經親密的接觸才會傳播，因此受到感染的風險較低。

診斷猴痘的方法

由於猴痘的症狀與水痘、生蛇和其他皮膚過敏症相似，因此需要透過醫生臨床的專業診斷及採樣化驗斷症，採樣過程中建議穿著保護衣以策安全。

  1. 醫生會詳細檢查皮疹的外貌，並了解出現皮疹及發燒等症狀的時間
  2. 抽取皮疹的液體或採樣表皮組織，送往化驗室作聚合酵素鏈式反應檢測（PCR），樣本需要保存於乾燥而無菌的化驗碟，並冷藏儲存
猴痘疫苗

目前香港未有已註冊藥物以醫治猴痘。（路透社）

猴痘的治療方法

本港尚未有已註冊藥物用以醫治猴痘。

而其他國家，WHO 指出接種天花疫苗能有效預防猴痘，另一新疫苗「Jynneos」於 2019 年亦獲美國食物及藥物管理局（FDA）許可用於預防猴痘感染。另外 2022 年歐洲醫學協會（EMA）研發了一種名為「Tecovirimat」的抗病毒藥物，用以治療天花，惟此藥物尚未被廣泛使用。

如何預防猴痘？

目前沒有特定針對猴痘的治療方法，但可透過採取預防措施來控制大規模爆發：

  • 將患者獨立隔離，或減少與其他人接觸
  • 避免接觸染疫人士或動物的隨身物品例如床單
  • 在照顧病人或處理動物時，穿戴防護衣服和裝備，包括手套和外科口罩
  • 在接觸患者或動物後，徹底清潔雙手
  • 徹底煮熟含有動物成份的食物方可進食
  • 如有任何可疑病徵，應立即求醫

由於天花病毒與猴痘病毒十分相近，天花疫苗亦能有效防止人類感染猴痘。根據世界衛生組織（WHO），非洲的過往數據顯示天花疫苗保護率達 85%，而另一新疫苗「Jynneos」於2019年亦獲美國食物及藥物管理局（FDA）許可用於預防猴痘感染，惟目前尚未有研究顯示其保護率。在本港，目前並未有針對猴痘的疫苗或抗病毒治療方法。

其他猴痘常見問題：

1. 香港爆發猴痘的風險高嗎？政府或專家們怎樣說？

本港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，目前猴痘爆發主要集中在歐美國家，香港的港口衛生措施有助堵截染疫者進入社區，避免形成傳播鏈，因此爆發猴痘的風險較低。

2. 猴痘會導致死亡嗎？死亡率是多少？

猴痘屬自限性疾病，症狀較輕微，一般持續 14 至 21 天，患者通常會自行痊癒。過去的猴痘爆發中，患者的死亡率介乎1％至10％之間。

3. 猴痘有那些病毒株？

猴痘病毒分為西非病毒株及中非病毒株，起源地分別為西非及中非國家，西非病毒株引起的病情比中非輕微。

4. 猴痘與天花有什麼關係？如何分辨兩者？

猴痘病毒與天花病毒同屬正痘病毒科，其症狀與天花非常相似，但猴痘病情較輕微，一般患者可自行痊癒，兩者最大的分別在於猴痘的顯著特徵是嚴重淋巴結腫大。

本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載

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