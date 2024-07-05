獲任為社工註冊局主席　許宗盛：按法例處理犯嚴重罪行者是否適合做社工 (更新)

【11:40更新】新增許宗盛回應
立法會通過涉及改組社工註冊局修例草案，增加委任成員人數以及要求委員宣誓。條例今(5日)刊憲生效，同時政府即日刊憲公布，行政長官李家超委任12人出任社工註冊局成員，任期3年，即日起生效，當中律師許宗盛獲委任為註冊局主席，社聯業務總監陳文宜為副主席。許宗盛其後見傳媒時指，希望發揮社工註冊條例精神，提升社工專業地位，以及不要讓公眾誤會有不適當的人註冊為社工。
12人獲委任成員 陳文宜任副主席
其他成員有來自社署、社福機構、學者及專業人士等，包括社署助理署長陳創麗、港大社工及社會行政學系學者周燕雯、勞福局前常任秘書長譚贛蘭、社會福利諮詢委員會成員黎永開及黃萬成；其餘成員還有方長發、陳美蘭、劉仲恒、劉冼靜儀和盧華基。新任社工註冊局成員會於早上宣誓。
冀發揮條例精神 提升社工認受性
許宗盛見傳媒時表示，改組後的新成員來自不同背景，包括醫生、律師、會計師及有經驗的行政人員等，希望可以原原本本發揮社工註冊條例的精神，幫助社工註冊局緊守崗位，提升註冊社工的認受性和專業地位。
他又說，知道議員關注怎樣處理曾經被裁定干犯《港區國安法》或嚴重罪行的人，不要讓公眾誤會有不適當的人註冊為社工。至於紀律委員會備選委員有成員被指仍有官司在身，許宗盛回應指，希望設立機制，公道處理。至於社工註冊的工作守則，他表示需要時間檢視，會給社會認為是應有的守則，不會閉門造車。
他續指，不少專業都需要因應社會轉變，提升知識和經驗，希望制訂可行有效的機制，讓社工持續進修，提升能力，服務社會；未來亦會盡量增加透明度，讓各方知道註冊局如何履行職責，希望取得大家的支持。
「我係好著重啲嘢係咪跟法例執行」
對於唯一留任的民選成員、前香港眾志副主席黎汶洛，許宗盛表示自己認識黎汶洛，強調在工作上不會區分委任或選任成員，因為大家都是幫助香港和國家。
被問到並非社福界出身，許宗盛指自己80年代起已與業界有很密切聯繫，參與很多組織活動等，對業界有一定認識，而且副主席陳文宜是資深社工，是很好的合作伙伴。他強調自己是法律界出身，「我係好著重啲嘢係咪跟法例執行」，會按法例處理曾犯嚴重罪行的人是否適合做社工，「一定會跟法例做」，若法例容許特殊處理，會透過其他人士考慮有關個案是否屬於特殊，讓有關人士繼續從事註冊社工的職位，直言自己現時不知道之前社工註冊局的工作是如何，亦不想批評。