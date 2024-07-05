獲任為社工註冊局主席　許宗盛：按法例處理犯嚴重罪行者是否適合做社工 (更新)

12人獲委任成員 陳文宜任副主席 其他成員有來自社署、社福機構、學者及專業人士等，包括社署助理署長陳創麗、港大社工及社會行政學系學者周燕雯、勞福局前常任秘書長譚贛蘭、社會福利諮詢委員會成員黎永開及黃萬成；其餘成員還有方長發、陳美蘭、劉仲恒、劉冼靜儀和盧華基。新任社工註冊局成員會於早上宣誓。

冀發揮條例精神 提升社工認受性 許宗盛見傳媒時表示，改組後的新成員來自不同背景，包括醫生、律師、會計師及有經驗的行政人員等，希望可以原原本本發揮社工註冊條例的精神，幫助社工註冊局緊守崗位，提升註冊社工的認受性和專業地位。 他又說，知道議員關注怎樣處理曾經被裁定干犯《港區國安法》或嚴重罪行的人，不要讓公眾誤會有不適當的人註冊為社工。至於紀律委員會備選委員有成員被指仍有官司在身，許宗盛回應指，希望設立機制，公道處理。至於社工註冊的工作守則，他表示需要時間檢視，會給社會認為是應有的守則，不會閉門造車。