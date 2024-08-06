珍惜生命｜39歲荃灣男警佩槍自殺　警：深表難過將安排驗屍 (更新)

【8月6日更新】一名男警員被發現倒臥在荃灣荃錦公路近木棉下村一草地位置，頭部有槍傷，身旁亦遺下一把警槍。被送往仁濟醫院搶救後，證實不治。警方昨晚(5日)表示，死者39歲，隸屬荃灣警區，相信他用獲發的佩槍自殺，警方稍後將安排為他進行驗屍，以確定其死因。案件由新界南總區重案組跟進調查。

年內第二宗警員佩槍自殺

據了解，死者生前隸屬荃灣警區刑事調查隊，是一名偵緝警員。警方是在昨日11時44分接報，並在現場發現遺書。警方指，對事件深表難過及惋惜，並對事主家屬致以慰問，亦會提供適切協助。