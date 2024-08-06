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2024-08-06 10:43:00

珍惜生命｜39歲荃灣男警佩槍自殺　警：深表難過將安排驗屍 (更新)

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荃灣一名男警懷疑吞槍，送院證實不治(有線新聞畫面)

荃灣一名男警懷疑吞槍，送院證實不治(有線新聞畫面)

【8月6日更新】一名男警員被發現倒臥在荃灣荃錦公路近木棉下村一草地位置，頭部有槍傷，身旁亦遺下一把警槍。被送往仁濟醫院搶救後，證實不治。警方昨晚(5日)表示，死者39歲，隸屬荃灣警區，相信他用獲發的佩槍自殺，警方稍後將安排為他進行驗屍，以確定其死因。案件由新界南總區重案組跟進調查。

年內第二宗警員佩槍自殺

據了解，死者生前隸屬荃灣警區刑事調查隊，是一名偵緝警員。警方是在昨日11時44分接報，並在現場發現遺書。警方指，對事件深表難過及惋惜，並對事主家屬致以慰問，亦會提供適切協助。

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翻查資料，今次為本年內第二宗有警員以佩槍自殺的案件。今年6月16日，一名隸屬水警港口分區的警級警員，上班期間在西灣河水警基地水警總區總部自轟太陽穴，當場身亡。

防止自殺求助熱線。

【8月5日更新】荃灣發生吞槍自殺案。今日(5日)上午11時44分，一名男警員被發現倒臥在荃灣荃錦公路近木棉下村一草地位置，頭部有槍傷，身旁亦遺下一把警槍。由救護車將該名警員送往荃灣仁濟醫院搶救，最終證實不治。多名親友趕赴醫院。

疑因工作壓力問題自殺

消息指，死者留下遺書，懷疑因職務安排及工作壓力問題吞槍自轟，警方正在調查事件。

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防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111 
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk