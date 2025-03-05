理大師生赴泰教導平民學生STEM知識 培養學生同理心

學童參與海外服務學習，不只可以拓展視野、幫助他人，亦能從中反思人生，是對年輕人重要的學習經驗。香港理工大學生物醫學工程學系早前有35位師生，一同前往泰國南部最古老的城市 —— 素叻他尼進行海外服務學習，師生團隊除了教授當地貧困學生STEM知識，還培訓當地的國際學校學生成為「服務小助手」，共同讓所學知識得以應用。 理大師生早在去年9月在港開始策劃海外服務的計劃和進行訓練，其中為當地平民學生舉辦機械車工作坊為行程重點之一。工作坊以小組形式教授當地學生們使用「Micro:bit」設計和製作機械車及遙控器，並掌握基本編程技術，以操控車子的方向和速度，而在工作坊的最後一天，則是有趣的機械車比賽，素叻他尼學生需運用所學知識及其設計的機械車進行「踢球」比賽。

對於香港的小學生來說，這類「Micro:bit」的機械車課程可能絕不陌生，但對於素叻他尼的學生來說，卻是一次難得的學習機會。首次參加活動的當地學生Jack 和Print 表示，工作坊讓他們獲益良多，不僅體驗了編程和創作機械車的樂趣，還學會了解決問題的技巧，這些學習機會對當地的學生來說是非常罕有的。

推反思活動 培養同理心 除了教導平民學生STEM知識，理大師生還有要帶領當地一所國際學校 —— 但以理國際學校的64名學生，成為「服務小助手」，攜手教導貧困學生。「服務小助手」不僅協助理大學生翻譯教學內容，還與他們一同了解和解決平民學生在學習上的障礙。

透過不同形式的反思活動，理大學生教導小助手們學習觀察服務對象的學習需要，並反思個人的服務成效，以培養同理心。就讀但以理國際學校八年級的Petch表示，是次的體驗令他感到非常興奮，因為他熱愛製作機械車，而且相關比賽在泰國並非常見。然而，在活動中，Petch深深感受到平民學生比自己貧困，見識也不及自己，而且在相處過程中，發現他們從來也沒有接觸過相關的體驗，因此學會了「捨己為人」的精神，將這份珍貴的學習機會與他們分享。 港學生 親身感受貧富懸殊 常言「教學相長」，香港學生在海外服務期間亦有所得著。參與計劃的理大應用社會科學系二年級學生Bosco認為，此次服務學習令他認識到當地學生的生活方式及想法，特別是親身感受到泰國的貧富懸殊情況，國際學校學生與平民學校學生在學術知識、學習環境和個人經歷上存在巨大差距，「這些都是課本上無法學到的，雖然我不確定未來能否繼續幫助他們，但至少我給予他們一次難忘的學習體驗。」

負責策劃的領隊導師賈鳳儀期望項目能達到「三贏」的局面，並希望能在當地持續發展：「我們不僅期望理大學生透過服務學習，將STEM知識傳授給當地的學童，還能培養他們的同理心，理解別人的需要；同時，我們也希望將這份『服務學習的精神』傳授給予當地資源較豐富的學生，讓他們在未來的學習和社會生活中，延續這顆愛心，關懷那些有學習需要的孩子。」