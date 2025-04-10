理大研究︰持續肥胖加速腦退化

肥胖與三高有關，相信不少人均已認知。理工大學最新研究發現，長期控制體重有助於改善大腦健康。研究團隊計劃日後融入單一細胞多體學的方法，以探索影響大腦和身體健康的生物路徑。 研究由理大療科技及資訊學系教授、傑出創科學人教授仇安琪開展，對肥胖趨勢及其對成年人大腦和認知健康的影響，作全面的縱向分析；利用英國生物銀行（UK Biobank）的多方面肥胖測量數據，研究確定了五種不同的肥胖趨勢：低穩定、中度穩定、高穩定、上升及下降。而該研究探討了這些肥胖模式如何影響中、老年人的大腦形態、功能及認知，並深入剖析其對神經系統之長期影響。

高穩定持續肥胖最終致大範圍大腦異常 與低穩定群組相比，處於下降趨勢群組(即肥胖問題持續改善)在大腦結構和認知表現方面，受到的不利影響最小。嚴重肥胖情況處於︰上升、中度穩定與高穩定趨勢的群組，反映出與大腦結構、功能連結及認知能力的相關漸進損害。具體而言，這些不良影響出現於上升趨勢群組時，開始於前額中腦邊緣區域；在中度穩定群組影響範圍延伸至頂葉和顳葉區域；在高穩定群組最終導致大範圍的大腦異常。

研究團體隊指，該研究突顯了肥胖發展與大腦認知健康之間的動態關係，而透過多種方法長期監測和管理肥胖具臨床重要性。研究同時揭示了一套明確、漸進且與肥胖相關的大腦退化規律，即持續肥胖可能加速大腦退化。這些發現顯示，持續肥胖是可用作評估大腦退化的潛在生物標記，所以減輕肥胖的嚴重程度並縮短其持續時間，對於保持大腦健康至關重要。