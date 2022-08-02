理大衝突｜10被告否認控罪准保釋 明日續審

2019年理大衝突期間，大批人士響應號召到尖東一帶聲援，10名被捕男子同被控非法集結罪，全部人否認控罪，案件今在區域法院開審。

控方開案陳詞指，示威者集結於科學館廣場及附近一帶，設傘陣擋護自己，無視警告逼近防線，最終被警方圍捕。案件明日續審，期間各人續准保釋。

被告依次為20歲學生陳以諾、32歲教師羅曉峰、20歲學生蔡希霖、31歲侍應杜俊興、22歲學生鄧子健、31歲地盤工人彭永強、25歲無業陳杰風、18歲學生麥俊彥、21歲學生周浩泓和23歲學生葉自傑，全部均為案發時年紀。他們同被控於2019年11月18日，在尖沙嘴科學館廣場一帶非法集結。控方提到，科學館廣場為一條U型行車道，被新文華中心、南洋中心、華懋廣場等多幢樓宇圍繞。

開案陳詞指，2019年11月18日上午約8時，大批人士從科學館廣場移向科學館道。有人張開雨傘及要求釋放校園內的人士，同時向防線逼近，直至警方發出警告仍繼續逗留在該範圍內。警方及後從各方進行掃蕩，共拘捕135人包括本案10名被告。除彭永強外，其他人被捕時身上有口罩、護目鏡、替換衣物等。羅曉峰在警誡下稱從新聞報道得知前一天晚上尖沙嘴發生衝突，翌日遂到現場察看實際情況以平復心情。蔡希霖稱他案發時正尋找弟弟，為此試圖進入理大；而護目鏡則為打野戰而備有。麥俊彥和周浩泓分別表示約了同學在附近吃早餐，以及約了朋友在附近集合。