理大衝突3人認暴動罪 還押至10月25日判刑

2019年11月理大圍城事件，警方連日來圍堵理大，大批民眾上街營救理大示威者與警方對峙，其中9名男女被捕後，被指涉嫌在油麻地一帶參與暴動。3名男子早前承認暴動罪，原定今日（11日）於區域法院求情，法官謝沈智慧為三被告索取背景報告，案件押後至9月20日進行求情及10月25日判刑，各被告需繼續還押。



案情指，24歲被告陳子謙（廚師）、25歲朱盛軒（侍應）及31歲郭曉泰（物業經理），承認於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他身分不詳的人士參與暴動。3人另各被控一項管有工具意圖作非法用途罪，則獲法庭存檔。



被告承認的案情指，大批示威者當日於油尖旺聚集，致彌敦道一帶的交通嚴重受阻。警方當晚10時半許在彌敦道與窩打老道交界設防線，並和示威者對峙。大部分示威者身穿黑衣，並以口罩或防毒面罩遮蔽容貌。雙方對峙期間，有示威者用雷射光照向警方、以雨傘及自製物件築起路障、向警方投擲約250枚汽油彈令行車道火光熊熊等。警方發射催淚煙等驅散但不果，當晚近11時半展開圍捕行動，拘捕213人，三名被告在逃離現場時被截獲，分別搜出膠索帶、扳手及生理鹽水等。



同案被告17歲陳彥宏（學生）、21歲張穎瑜（學生）、27歲朱國智（設計師）、17歲杜文曉（髮型師）、18歲高天佑（學生）以及18歲林鳳芝（學生）不認罪繼續受審。