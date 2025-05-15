理大設計膝關節腰背痛運動治療計劃 患者減痛症 增下肢肌力

不少長者均有慢性痛症，理工大學康復治療科學系聯同救世軍，設計出針對膝關節及腰背痛的兩套運動治療計劃，期望可緩解相關痛症及提升生活質素。研究結果顯示，有參與計劃的長者經過持續數周運動後，腰背痛普遍得到改善，另亦有下肢肌力增強。研究團隊指，兩套運動可令長者逐步增加活動量，更樂意接受運動治療，形成良性循環。
兩套運動治療計劃為針對腰背痛的長青動力普拉提及針對膝痛的紓膝動療。當中長青動力普拉提的研究，安排60名出現腰背痛長達半年的60歲或以上長者，接受6星期12節核心肌肉、仰躺、跪姿等動作訓練；結果顯示，疼痛比率較介入前減少逾四成，以10分為滿分，治療後疼痛分數平均由4.8分降至2.7分；5次坐站測試時間，由介入前12.8秒減至9.7秒。反映成效極為顯著，長者活動量增加，生活質素從而獲得提升。
6分鐘步行測試可行距離增8.4%
至於紓膝動療研究，安排72名出現膝痛3個月的60歲或以上的長者參接受為期8周共16堂課訓練。結果5次坐站測試為7.3秒，較介入前減2.6秒，反映治療有效增強長者的下肢肌力，有力及快速完成坐站動作。6分鐘步行測試，由原來只可以行481.1米增至521.6米、增8.4%，反映治療令參加者加強運動耐力。至於自我感覺症狀，包括日常活動能力和運動功能，相關分數亦增加。
60歲的吳英長期受膝蓋疼痛、下背痛及間歇性腳麻痺困擾，她稱，接受物理治療但效果未如理想，參與計劃接受長青動力普拉提訓練後，「現在上落樓梯更加輕鬆自如，腳麻痺症狀也明顯改善。」吳女士稱，現時有持續參加普拉提核心訓練班及肌筋膜伸展班，盼養成恆常運動的健康習慣。
研究亦發現，用於評估參加者對活動與工作相關的疼痛恐懼信念，分數越高反映因為疼痛而避免活動的情況越嚴重；長者參與運動治療，反映疼痛恐懼分數跌17.5%，顯示長者少懼疼痛而增加活動量，更願意運動治療，令腰背痛及膝痛減少，並形成良性循環。