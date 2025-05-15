理大設計膝關節腰背痛運動治療計劃 患者減痛症 增下肢肌力

不少長者均有慢性痛症，理工大學康復治療科學系聯同救世軍，設計出針對膝關節及腰背痛的兩套運動治療計劃，期望可緩解相關痛症及提升生活質素。研究結果顯示，有參與計劃的長者經過持續數周運動後，腰背痛普遍得到改善，另亦有下肢肌力增強。研究團隊指，兩套運動可令長者逐步增加活動量，更樂意接受運動治療，形成良性循環。

兩套運動治療計劃為針對腰背痛的長青動力普拉提及針對膝痛的紓膝動療。當中長青動力普拉提的研究，安排60名出現腰背痛長達半年的60歲或以上長者，接受6星期12節核心肌肉、仰躺、跪姿等動作訓練；結果顯示，疼痛比率較介入前減少逾四成，以10分為滿分，治療後疼痛分數平均由4.8分降至2.7分；5次坐站測試時間，由介入前12.8秒減至9.7秒。反映成效極為顯著，長者活動量增加，生活質素從而獲得提升。