理大電動車研究中心啟用 新學年辦亞洲首個電動汽車理學碩士課程

新能源汽車日漸普及，現時新能源汽車的表現雖與傳統柴油車相近，但仍有發展和改進空間。理工大學最近成立電動車研究中心，望培養電動車方面人才及進行材料、電動車無線充電等前沿性研究。另外，理大會下一學年開辦有關電動車的碩士課程，培養新一代工程師，助香港及大灣區電動車未來發展。
理工大學昨日舉行電動車研究中心啟動儀式，中心由被譽為「亞洲電動車之父」的理大電機及電子工程學系傑出講座教授陳清泉擔任主任，旨在為電動車研發建立先進的研發平台，以應對現代電動車的技術挑戰。中心副主任鄒國棠指，目前正聘請研究員，中心目前亦集中進行有關電動車無線充電，以及在電動車應用碳化硅晶片等研究。中心會下一學年開辦有關電動車的碩士課程，至今已有400位學生申請，希望培養新一代工程師，幫助香港及大灣區電動車發展。
獲資助進行為期18個月的研究
另外，研究中心獲特首政策組—公共政策研究資助計劃資助約100萬元，理大副校長(研究及創新)趙汝恒表示，資助會用作進行為期18個月的研究，開發評估電動車、氫能車能耗和碳排放的人工智能模型；向港府提出政策建議推廣使用新能源車等。趙汝恒希望，「中心不只是寫論文就算」，而是要與本地及國際電動車業界緊密合作，令理大成為支持國家電動車發展的亮點。