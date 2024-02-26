理大電動車研究中心啟用 新學年辦亞洲首個電動汽車理學碩士課程

新能源汽車日漸普及，現時新能源汽車的表現雖與傳統柴油車相近，但仍有發展和改進空間。理工大學最近成立電動車研究中心，望培養電動車方面人才及進行材料、電動車無線充電等前沿性研究。另外，理大會下一學年開辦有關電動車的碩士課程，培養新一代工程師，助香港及大灣區電動車未來發展。

理工大學昨日舉行電動車研究中心啟動儀式，中心由被譽為「亞洲電動車之父」的理大電機及電子工程學系傑出講座教授陳清泉擔任主任，旨在為電動車研發建立先進的研發平台，以應對現代電動車的技術挑戰。中心副主任鄒國棠指，目前正聘請研究員，中心目前亦集中進行有關電動車無線充電，以及在電動車應用碳化硅晶片等研究。中心會下一學年開辦有關電動車的碩士課程，至今已有400位學生申請，希望培養新一代工程師，幫助香港及大灣區電動車發展。