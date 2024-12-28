瑞幸咖啡攻港5間分店今日同步開張　美式咖啡較內地貴約六成

瑞幸咖啡在中國內地以平價著名，消費者每周可以9.9元人民幣選購1杯指定飲品，日常飲品優惠價格在約10至15元人民幣，但瑞幸在港咖啡售價與其他連鎖咖啡店接近，例如標準美式咖啡在港售價暫定為39元，中國內地售價則為23元人民幣，即使未計算折扣，本港定價已貴約四成，差距甚大。

瑞幸咖啡昨日（27日）亦在社交平台「小紅書」發文，正式公佈今日（28日）於香港「5店齊開」，表示「開業大吉」。瑞幸咖啡未有在帖文補充細節，但其官方公佈表示首批試業的分店將分別位於尖沙嘴美麗華商場、將軍澳寶林新都城中心、旺角新之城、沙田中心和上環德輔道中近西港城。而瑞幸早前亦被發現在九龍塘又一城和何文田廣場分別裝修，估計該兩處也是瑞幸有意拓展業務的地點。