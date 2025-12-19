熱門搜尋:

2025-12-19 18:11:52

瑪麗醫院內科病房醫護嬉鬧「針筒射水」自拍影片 院方：嚴肅處分(更新)

社交平台有網民上載影片，指有公立醫院醫護人員於當值期間「玩針筒」，以針筒「射水」嬉戲，並拍片上載到自己的社交媒體帳戶。(Threads)

社交平台有網民周四（18日）上載影片，指有公立醫院醫護人員於當值期間「玩針筒」，以針筒「射水」嬉戲，並拍片上載到自己的社交媒體帳戶。帖文引發網民留言，有人批評醫護在醫院嬉鬧有失專業形象，亦有人指「玩唔緊要，但自己放埋上網就真心攞嚟衰」、更有人從片中顯示的病房資料，推斷涉事醫院及病房疑為瑪麗醫院內科病房。

瑪麗醫院發言人回覆《am730》查詢稱，院方高度重視事件，經初步調查確認日前有數名醫護人員於午夜時分在病房護士站作出不恰當行為，正全面調查及跟進事件，將按既定人事程序嚴肅處理及作出相應處分。

病人安全沒有受影響

瑪麗醫院強調，有關事件屬個別事件，有關病房的服務及病人安全沒有受影響。院方已即時提醒員工應時刻秉持專業操守，肩負照顧病人的責任。院方十分重視員工的行為及紀律，嚴格要求員工必須遵循行為守則，維護公眾對醫護專業的信任。

根據Threads上載片長約十多秒的片段顯示，事發環境疑似是公立醫院病房內的護士站。片段中，拍片者以針筒裝水，向一男子射水。片中連同拍片者在內，共有5名人員，當中3人均穿著醫護服飾。

雖然片段未有直接標明地點，有網民憑片中拍到的文件資料，發現標示有「K20N」字眼。翻查資料，K座為瑪麗醫院樓宇，瑪麗醫院亦確有一個內科病房為「K20N」。有網民曾指於相關病房曾見過涉事醫護人員。

