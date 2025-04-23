環保署：第二階段「走塑」按實際情況考慮　會涵蓋更多產品

首階段「走塑」實施一周年，環保署助理署長黃智華今早(23日)在港台節目形容成效令人鼓舞，而第二階段管制會涵蓋更多產品，包括食物容器及蓋等，當局正與餐飲業界及不同替代品的生產商保持溝通，了解成熟度、普及性及可負擔性，並會按實際情況考慮。

會繼續與業界商討

黃智華說，署方過去兩個月聽取餐飲業界對第二階段管制的意見，預計於今年中與大型連鎖餐廳進行非塑膠替代品的場景實驗。被問到餐飲市道是否推行時間的其中一個考慮因素，他說非塑膠替代品的價格已持續下降，相信對業界可以接受。對於有業界反映外賣餐具要盛載食物液體、湯品，因此在安全性、密封性方面要有要求，他表示會繼續與業界商討如何達致有關要求。