環保署：第二階段「走塑」按實際情況考慮　會涵蓋更多產品

首階段「走塑」實施一周年，環保署助理署長黃智華今早(23日)在港台節目形容成效令人鼓舞，而第二階段管制會涵蓋更多產品，包括食物容器及蓋等，當局正與餐飲業界及不同替代品的生產商保持溝通，了解成熟度、普及性及可負擔性，並會按實際情況考慮。
會繼續與業界商討
黃智華說，署方過去兩個月聽取餐飲業界對第二階段管制的意見，預計於今年中與大型連鎖餐廳進行非塑膠替代品的場景實驗。被問到餐飲市道是否推行時間的其中一個考慮因素，他說非塑膠替代品的價格已持續下降，相信對業界可以接受。對於有業界反映外賣餐具要盛載食物液體、湯品，因此在安全性、密封性方面要有要求，他表示會繼續與業界商討如何達致有關要求。
有零售點出售「氧化式可分解塑膠」
黃智華又說，當局巡視了超過兩萬個零售點，發現有零售點涉及出售「氧化式可分解塑膠」，勸喻後已將產品下架。而過去亦已發出1,000封信予寵物及動物零售店，提醒留意相關法規。去年實施有關法規時，已經與物管業界、零售業界舉行講座及發放資訊，當局亦會做宣傳教育。
從消費者出發達至「走塑」風潮
綠惜地球助理環境事務經理陳永傑在同一節目表示，首階段「走塑」的成效值得支持，下一步要做得更好，建議推行可重用餐具借還服務，或利用按金制甚至鼓勵自攜餐具可獲減價等，從消費者行為上出發，達到「走塑」的風潮。他又相信第二階段的實施條件較以往充分，只要替代品價格有所下降，推行下一階段「走塑」指日可待。
一般人難以分辨「氧化式可分解塑膠」
綠惜地球早前調查發現超過70間零售商仍有售賣標榜「環保」的受管制「氧化式可分解塑膠」產品。陳永傑指出，一般人難以分辨，而環保署的「截塑」網站亦沒有提供相關標籤，但有為洗衣、物管等業界提供足夠標籤，質疑署方一致性不足。他希望署方能清楚說出哪種物品最容易含有「氧化式可分解塑膠」成份，並多作宣傳，令買賣雙方能提高警覺。