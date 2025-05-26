生產力局收入按年增加17% 推6招助企業出海

香港近年致力推動「新型工業化」，生產力促進局總裁畢堅文今日(26日)表示，香港新型工業化愈趨多元，有更多傳統、新興行業善用政府資助升級轉型，如局方正與洽談有關新能源、低空經濟、生命健康、新材料等新型工業化項目。他又指，盼生產力局會「因地制宜」全方位支持產業升級轉型，強化「香港製造」品牌價值，推動香港成為國際創科中心。
生產力局舉行記者會回顧局去年度情況。畢堅文提及，該局2024至2025年度收入9.63億元，按年增加17%，當中70%收入來自科技服務相關費用，而政府資助比例按年減少兩個百分點至20%，他形容情況非常理想。
他又指，生產力局去年度服務中小企及初創超過4萬家，按年增長8%，為業界及特區政府完成超過1,500個科技研發項目，按年增25%，並且生產力學院舉辦逾1000個課程，培訓人數為5.8萬人次，按年升11%。
畢堅文又分享推動「新型工業化」成果指，由新型工業化資助計劃、新型工業加速計劃，累計支持61條智能生產線已完成，而部分正在開展中，當中以食品、生命健康為主。然而，香港新型工業化愈趨多元化發展，他透露洽談中的新型工業化「Made in Hong Kong」項目包括新能源、低空經濟、生命健康、新材料等。
The Cradle出海服務中心
另外，畢堅文又提到，生產力局去年度在大灣區支持逾100個與企業「出海」相關的項目，其中約50%為測試相關，其次為製造、技術開發、業務拓展及可持續發展等；同時介紹生產力局今年4月成立「The Cradle出海服務中心」。
他提及中心為企業提供智能生產、資助計劃、專業服務、國際標準對接、技術研發支援，以及培訓及實地考察「出海6招」，全方位支援企業出海。而中心」成立後，短時間內已收到28間企業出海服務、技術開發及新型工業化相關諮詢，超過 20個機構有意成為合作夥伴。
陳祖恆：香港助內企發展國際化
生產力局主席陳祖恆補充，內地企業在競爭激烈，加上中美貿易關係緊張，促使企業選擇「出海」，但內地企業在發展國際市場時，總容易遇上「水土不服」，而香港作為國際金融中心而高度國際化，故可幫助內地企業調整，助其面向國際化。他強調，內地與外國做生意的方式不太一樣，所以國際化的香港，其責任和角色就變得重大，「我們應該把握自身獨特優勢，幫助他們（想出海的內地中小企）變得更國際化。」