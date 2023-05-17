用點心紙收兩元服務費惹議 彩福集團致歉 上月取消

愈來愈多食肆轉用電子點餐，惟部分未顧及不諳使科技的長者。(資料圖片)

本港不少食肆陸續轉用電子落單，但有酒樓向使用點心紙落單的茶客收取兩元服務費，事件引起網上熱議，不滿酒樓額外徵費。彩福婚宴集團董事總經理何健表示，集團去年底轉用電子點餐，但成效不佳，故集團決定向使用點心紙的食客收取兩元手續費，作為改用電子點餐的誘因，因客人「有意見」，措施上月取消。

多位聽眾昨致電商台節目投訴有酒樓向使用點心紙落單的茶客收取兩元服務費，質疑食客不想使用二維碼落單，或長者不懂得電子落單，便要收費的做法不合理。事件引起網上熱議，有網民指酒樓要求茶客電子落單，卻沒有向不懂落單的長者提供協助，只就索取點心紙額外徵費。

曾收取兩元相關服務費的彩福婚宴集團董事總經理何健表示，集團早於三、四年前推行電子點餐，因當時未普及而放棄，近年飲食業人手短缺，加上電子點餐開始普遍等因素，去年底再次推出電子點餐，盼提高上餐效率和節省用紙。

不過，何健指推出電子點餐初期使用率不佳，集團決定向使用點心紙點餐的客人收取兩元手續費作誘因，但惹來茶客反彈，故在安排實施一至兩個月後，即於上月取消。現時集團旗下仍沒有提供點心紙，但侍應會教導客人點餐，或提供實體菜單，由侍應代為點餐。

他向因事件而不開心的食客致歉，並研究是否重新提供點心紙。他認為，由點心紙轉到電子點餐是飲食業趨勢，但食客需時適應。