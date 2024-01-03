用「美圖秀秀」App偽造收據騙商場約10萬積分　情侶涉詐騙被捕

警方表示，拘捕一對20多歲的情侶，涉嫌偽造購物收據，詐騙3間東九龍商場約10萬元積分購物。據了解，該對情侶由去年10月起用「美圖秀秀」App修圖偽造單據，之後再上傳到商場的「The Point」app以兌換積分。

觀塘警區重案組高級督察傅斯揚今(3日)交代案情，指在去年12月中收到商場管理公司報案，發現有人大量上載涉嫌偽造的購物收據，以騙取可作現金使用的積分進行購物。經調查後，警方發現自去年10月開始，匪徒利用有關涉嫌偽造的收據，透過幾十個新開戶口，騙取價值約10萬元積分，並在東九龍區內的3個商場使用有關積分購物。