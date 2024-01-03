用「美圖秀秀」App偽造收據騙商場約10萬積分　情侶涉詐騙被捕

警方表示，拘捕一對20多歲的情侶，涉嫌偽造購物收據，詐騙3間東九龍商場約10萬元積分購物。據了解，該對情侶由去年10月起用「美圖秀秀」App修圖偽造單據，之後再上傳到商場的「The Point」app以兌換積分。
觀塘警區重案組高級督察傅斯揚今(3日)交代案情，指在去年12月中收到商場管理公司報案，發現有人大量上載涉嫌偽造的購物收據，以騙取可作現金使用的積分進行購物。經調查後，警方發現自去年10月開始，匪徒利用有關涉嫌偽造的收據，透過幾十個新開戶口，騙取價值約10萬元積分，並在東九龍區內的3個商場使用有關積分購物。
警翻查閉路電視後鎖定身份
警員經調查及翻查閉路電視後，鎖定兩名可疑人身份，且進行埋伏，於昨午(2日)在觀塘區一個商場發現兩名可疑人士使用該些詐騙得來的積分購物，遂以涉嫌「詐騙」罪名拘捕一名姓黎(28歲)男子及一名姓朱(29歲)女子，兩人是情侶關係，其後警員在被捕人的住所檢獲犯案所得的部份贓物及犯案穿着的衣物。被捕人現正被扣留調查。
傅斯揚高級督察說，被捕情侶不斷上載涉嫌偽造的購物收據，合共涉及金額逾10萬元，以作為找數及換取禮品之用，暫時涉及3間東九龍商場。
新鴻基地產回覆，公司職員去年底發現有人偽造公司旗下商場的消費收據以騙取The Point綜合會員計劃積分，已即時主動報案，並協助警方展開拘捕行動，新鴻基一直嚴密監管The Point應用程式之運作，防止虛報、竄改或任何欺詐行為，如發現異常，定當立刻轉交執法部門跟進。