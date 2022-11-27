甯漢豪指政府基本工程開支將增至每年逾千億元 與各界推廣先進工地

發展局局長甯漢豪在「看『建』未來 『築』及生活」啟動禮致辭時表示，要讓香港市民，特別是青年人，看見建造業的未來，為他們提供光明的發展前景。

發展局長甯漢豪發布新一期網誌，提到未來數年，政府基本工程開支料逐步增加至每年逾1,000億元，計及私營項目，整體工程總量將增至每年約3,000億元。她引述發展局常任秘書長(工務)劉俊傑指，當局將採取多管齊下的措施，包括加強培訓及招聘、推動業界應用先進建築技術和新科技等，以提升建造業整體生產力。其中今年已向建造業議會提供10億元資助，未來6年提供2.7萬個技術工友培訓名額等。

甯漢豪在網誌中指，劉俊傑介紹政府工作，提到向建造業議會提供資助，除提供2.7萬個技術工友培訓名額，亦會繼續和各大專院校及培訓機構做好其他技術及專業人員培訓，推廣業界的專業形象和發展機會及對社會建設的貢獻，以吸引新人入行。

冀讓市民對工地建先進印象

政府亦會與業界續加強工地科技利用，除近年積極推動以組裝合成建築法(MiC)，亦會採用建築信息模擬(BIM)和「安全智慧工地」等，並舉辦實地考察及建立網上學習資源，把與建造業相關的STEAM知識透過學校帶給下一代，從小培育建造業人才，希望讓市民有一個新的印象，就是「工地是很先進的」。

建造業議會聯同發展局、逾20個專業團體、行業商會、工會和培訓機構啟動香港建造業推廣計劃，主題為「看『建』未來 『築』及生活」，冀讓市民，特別是年輕人，看見建造業的未來，為他們提供光明的發展前景，冀未來行業培育更多新血。