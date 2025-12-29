甯漢豪：下季賣地計劃推2幅住宅地共670伙　全年供應超標約兩成

發展局公布下季賣地計劃。發展局局長甯漢豪指，將以招標形式推出2幅中小型地皮，包括牛頭角彩霞道項目，涉470伙；另推出筲箕灣東大街項目提供約200伙。她又指，港鐵將推錦上路站2期項目，涉及1,290伙；市建局將推啟德沙蒲道項目，涉及810伙；私人發展及重建2個項目，涉及190伙。綜合各個來源新一季提供合共2,960伙。至於本財政年度四季合共可15,750伙，超過全年賣地目標13,200伙的約兩成。

洪水橋片區涉3幅住宅地及3幅產業地

另外，洪水橋片區發展將於明日(30日)展開招標，項目總面積高達11公頃，包括3幅住宅地及3幅產業及科技園用地，提供3,120伙住宅單位，並提供28萬方米產業樓面面積。項目會採用「雙信封制」，非價格建議和價格建議的比重分別是70%和30%，招標期六個月，明年7月初截標。