甯漢豪：推地招標需考慮市況　不要對當區樓價過大衝擊

政府本財政年度賣地表有八幅住宅地，首兩季度分別推出一幅沙田小瀝源地皮招標。發展局局長甯漢豪接受香港電台專訪時被問到，賣地表餘下住宅地會否全數推出時說，賣地表的地皮有調節作用，如果私人土地來源足夠，政府就不用推那麼多；另外亦要考慮市況，需評估發展商在當區出價意欲，政府不能只顧收到多少地價。如果流標或入標價與市場評估有距離，也要小心，不要對當區樓價有過大衝擊，這並非好事。

甯漢豪提到，過去三個財政年度，賣地表的土地也沒有全數推售。至於本財政年度能否達到13200個私人住宅供應目標，甯漢豪形容現時在經濟「轉角位」，首兩季活躍程度不高是可理解，很多人期望美國稍後減息，不少投資者也想看定一點，相信到財政年度尾聲才更清楚。她認為，即使本年度不達標也不用太擔心，因為過去幾個年度供應目標也是超額完成，此消彼長。

「政府目前無意恢復勾地制度」

甯漢豪又表示，政府目前無意恢復勾地制度，強調提供土地的決心和穩定性一定要在政府手上，如果將主動權放在市場，若果發展商取態很保守，沒有人勾地的話，外界對市場的看法會很悲情。

本年度連續兩季也沒有推出商業用地招標，甯漢豪表示，如果未來兩季商廈空置率也與現在差不多，有可能會繼續暫緩推商業用地，當局會每季評估。她指出現時有不少正興建商廈，市場有供應，因此不急於推商業地。

原文刊登於 香港電台