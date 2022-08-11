田北辰：若因經濟疲弱而放寬印花稅 等如為了一個問題而製造另一個問題

早前有報道指，政府考慮放寬物業印花稅，政府日前澄清，沒有相關討論，並明確指出沒有任何相關計劃。立法會議員田北辰認為，放寬印花稅影響深遠，待目標明確時進行討論才有意義，又指若因為經濟疲弱而放寬印花稅，等如為了一個問題而製造另一個問題。

田北辰：用樓價托市後遺症非常嚴重

田北辰表示，任何人亦可以提出政策建議，但理念必須要清晰，包括應思考寬免非本地居民買家印花稅的理據是為了提振經濟還是吸引人才。他指，當時設立這個稅項的明確政策目的是遏止炒風，並指「那麼今天炒樓問題已經解決嗎？相信大部分香港人都不會同意」。他又指，若因為經濟疲弱而放寬印花稅，等如為了一個問題而製造另一個問題，並指「香港不是沒有試過用樓價托市，後遺症非常嚴重，不能忘記這些慘痛教訓」。

田北辰又提到，人才流失亦明顯是香港當前難題，政府需要研究多方面的措施解決，並指既然買家印花稅是為了對付炒家，而不是有意來港發展的人才，如何區分兩者正是可以討論的地方，又舉例指若符合某些條件的優才可免收買家印花稅，並要求於10年內禁止買賣，是否可防止炒賣而不影響真正在港發展的用家。

他認為禁售期太長可能會令買家卻步，但認為如果是為了吸引在港發展的人才，年期宜長不宜短。他續指，理念要清晰，討論才不會失焦，更要避免製造更大的問題。