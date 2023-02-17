申訴專員批屋宇署未積極跟進村屋僭建 近四成無視清拆令 平均罰款僅9500元

村屋僭建問題持續。申訴專員公署主動調查發現，屋宇署未有積極跟進新界村屋僭建物清拆個案，發現有僭建物施工，亦在視察後9至18個月才能發清拆令；而自2012年起實施加強執法策略近十年間，近四成清拆令未獲遵從。該署委聘顧問公司巡查亦只完成46%的鄉村，更預計要再花10年才完成勘察所有鄉村；現時懲處亦無足夠阻嚇力。公署促屋宇署檢討資源運用，將有限資源聚焦在最嚴重的僭建物類別及屢犯不改的違例者。

申訴專員公署在調查發現，自政府於2012年4月實施針對新界村屋僭建物的加強執法策略，截至2021年底，屋宇署發出共5,384張清拆令，但有約37.4%，即2,016張期限已屆滿但仍未獲遵從。

屋宇署在發出清拆令後，有個案在數以年計都未採取跟進行動。即使過去成功定罪的僭建案例，過去十年平均罰款只9,500元，被判監的個案只得9宗，涉及3間新界村屋。而持續未有遵從清拆令的業主，再被判罪成的平均罰款也只增至約13,400元。

