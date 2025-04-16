申訴專員｜建造業6年發生108宗致命意外　公署提40改善建議

在2018年至2023年間，建造業共發生108宗致命工業意外，佔所有行業發生的致命工業意外超過八成。申訴專員陳積志今日(16日)宣布公署完成就政府對職安健的監管的主動調查行動，亦是多年來最大規模的主動調查行動，並就9大範疇，向勞工處、屋宇署及發展局提出共40項主要改善建議。 貿然簽署表格確認安全 陳積志認為，致命工業意外絕對是一宗也嫌多。綜合過往的致命意外事故、勞工處曾處理的投訴，以及公署進行的實地視察，公署發現，在多宗涉及高風險作業的個案中，「合資格人士」未有妥善檢查裝置或機械便貿然簽署指定表格確認安全，甚至預先一次過簽署多張表格。公署認為，勞工處必須多管齊下加強監察，長遠而言應研究建立電子平台供上載檢查紀錄及表格，以方便監察及突擊抽查。

罰款金額阻嚇力不足 在6年內，建造業因違反職安健法例而罪成者，每年平均罰款金額只介乎8,000多元至10,500多元，阻嚇力明顯不足。其中被定罪最多及次多的兩名承建商，6年間分別被定罪共77及56次，可見部分承建商是慣犯，視法例如無物。調查亦發現，多年來屋宇署一直遺漏處理勞工處轉介的個案，10年間只曾就一宗個案向承建商採取過一次紀律處分，涉及一宗2009年發生的致命事故，但要延至2015年才完成紀律處分，當中更發現有多處延誤。 憑價格相宜等因素 中標 數據顯示，政府工務工程的工地安全表現較整體為佳，但在多個項目中，12個在2020年至2023年期間發生致命工業意外的工務工程項目，中標者在與工地安全相關的分項表現較弱，甚至在所有投標者之中排行最後，卻仍然能夠憑價格相宜或其他技術項目評分高而成功投得合約。

法團及業主等有具體法律責任 值得一提的是，在6年間共有45宗涉及裝修及維修工程的致命意外，佔建造業所有致命意外的42%。公署從個案研究及實地視察，經常發現裝修及維修工程的安全措施非常不足，工人以至物業管理公司、業主和住戶仍然欠缺基本安全意識。事實上，物業管理公司、法團、業主及住戶在職安健法例下亦有具體法律責任，若發生意外可能遭民事索償甚至要面臨刑責。公署認為，勞工處應大力加強對這些持份者的宣傳教育，並提供誘因聘用安全紀錄良好的承建商和工人。