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2025-04-16 12:57:18

申訴專員｜建造業6年發生108宗致命意外　公署提40改善建議

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建造業6年發生108宗致命工業意外，申訴專員公署提40改善建議。(鍾式明攝)

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2018年至2023年間，建造業共發生108宗致命工業意外，佔所有行業發生的致命工業意外超過八成。申訴專員陳積志今日(16)宣布公署完成就政府對職安健的監管的主動調查行動，亦是多年來最大規模的主動調查行動，並就9大範疇，向勞工處、屋宇署及發展局提出共40項主要改善建議

貿然簽署表格確認安全

陳積志認為，致命工業意外絕對是一宗也嫌多。綜合過往的致命意外事故、勞工處曾處理的投訴，以及公署進行的實地視察，公署發現，在多宗涉及高風險作業的個案中，「合資格人士」未有妥善檢查裝置或機械便貿然簽署指定表格確認安全，甚至預先一次過簽署多張表格。公署認為，勞工處必須多管齊下加強監察，長遠而言應研究建立電子平台供上載檢查紀錄及表格，以方便監察及突擊抽查。

申訴專員陳積志公布就政府對建造業職業安全及健康的監管的主動調查行動結果。(政府新聞處) 搭棚 搭棚 搭棚

罰款金額阻嚇力不足

6年內，建造業因違反職安健法例而罪成者，每年平均罰款金額只介乎8,000多元至10,500多元，阻嚇力明顯不足。其中被定罪最多及次多的兩名承建商，6年間分別被定罪共7756次，可見部分承建商是慣犯，視法例如無物。調查亦發現，多年來屋宇署一直遺漏處理勞工處轉介的個案，10年間只曾就一宗個案向承建商採取過一次紀律處分，涉及一宗2009年發生的致命事故，但要延至2015年才完成紀律處分，當中更發現有多處延誤。

憑價格相宜等因素中標

數據顯示，政府工務工程的工地安全表現較整體為佳，但在多個項目中，12個在2020年至2023年期間發生致命工業意外的工務工程項目，中標者在與工地安全相關的分項表現較弱，甚至在所有投標者之中排行最後，卻仍然能夠憑價格相宜或其他技術項目評分高而成功投得合約。

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工業意外。(政府新聞處) 工業意外。(政府新聞處) 工業意外。(政府新聞處) 工業意外。(政府新聞處)

法團及業主等有具體法律責任

值得一提的是，在6年間共有45宗涉及裝修及維修工程的致命意外，佔建造業所有致命意外的42%。公署從個案研究及實地視察，經常發現裝修及維修工程的安全措施非常不足，工人以至物業管理公司、業主和住戶仍然欠缺基本安全意識。事實上，物業管理公司、法團、業主及住戶在職安健法例下亦有具體法律責任，若發生意外可能遭民事索償甚至要面臨刑責。公署認為，勞工處應大力加強對這些持份者的宣傳教育，並提供誘因聘用安全紀錄良好的承建商和工人。

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