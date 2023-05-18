申訴專員｜運輸署輪候考牌時間長禁錄影　公署接40宗投訴展開主動調查

申訴專員趙慧賢今日(18日)宣布展開主動調查，審研運輸署有關駕駛考試的安排。趙慧賢表示，近年考生輪候駕駛考試的時間愈來愈長，引來不少投訴，運輸署有需要檢視現行駕駛考試安排的流程，並考慮制定優化措施。她又指，值得研究運輸署能否運用科技，為駕駛考試作客觀記錄以助當局更有效處理考試投訴及上訴個案。公署因此決定展開主動調查，審研運輸署有關駕駛考試的安排，包括考試申請和排期的行政安排、駕駛考試的記錄，以及處理上訴的機制，並在有需要時提出改善建議。

公署接40宗駕駛考試投訴

運輸署目前不容許考生在駕駛考試期間進行攝錄。曾有市民向申訴專員公署投訴，質疑運輸署禁止以考試車輛上的行車記錄儀記錄駕駛考試過程的決定和理據。公署留意到，有關駕駛考試的上訴個案數目呈上升趨勢，而交通審裁處在處理上訴時，須考慮任何它所收取並與案相關的證據。在2022年1月至2023年3月期間，公署接獲40宗有關駕駛考試的投訴，當中涉及有關考生不滿駕駛考試的輪候時間、運輸署的快期預約系統、考期編配的安排、駕駛考試的上訴與攝錄安排等事宜。

駕駛考試平均輪候7至10個多月

另外，市民對駕駛考試的需求持續上升，考生輪候的時間越來越長，現時駕駛考試的平均輪候時間介乎7至10個多月。不合格的考生的重考日期一般在其學習駕駛執照有效期(12個月)屆滿之後，考生如需在下一次路試前進行駕駛訓練，便須重新申領學習駕駛執照，增加成本與不便。由於路試的合格率並不高，不少考生受此影響。