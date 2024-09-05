申訴專員｜駕駛路試輪候時間長　運輸署增聘考牌主任加路試數目

申訴專員陳積志今日(5日)就有關駕駛考試的安排的主動調查行動，向運輸署提出12項主要改善建議。

駕駛考試輪候時間極長

在新冠疫情最嚴峻時，運輸署六度暫停考試，導致大量申請積壓。2022年，私家車及輕型貨車路試的輪候時間一度長達近一年。公署更發現，市民對運輸署路試安排的不滿持續增加，運輸署處理路試的上訴個案數目由2017年至2023年增加了一倍。為清理積壓個案，運輸署疫情後已增聘考牌主任，及利用科技等措施，增加路試數目。目前私家車及輕型貨車路試輪候時間已經縮短至逾200日。公署認同運輸署有作出努力，但考試安排仍有不少改善空間。