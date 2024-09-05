申訴專員｜駕駛路試輪候時間長　運輸署增聘考牌主任加路試數目

申訴專員陳積志今日(5日)就有關駕駛考試的安排的主動調查行動，向運輸署提出12項主要改善建議。
駕駛考試輪候時間極長
在新冠疫情最嚴峻時，運輸署六度暫停考試，導致大量申請積壓。2022年，私家車及輕型貨車路試的輪候時間一度長達近一年。公署更發現，市民對運輸署路試安排的不滿持續增加，運輸署處理路試的上訴個案數目由2017年至2023年增加了一倍。為清理積壓個案，運輸署疫情後已增聘考牌主任，及利用科技等措施，增加路試數目。目前私家車及輕型貨車路試輪候時間已經縮短至逾200日。公署認同運輸署有作出努力，但考試安排仍有不少改善空間。
陳積志：優化考牌主任的報到安排 亦可引入電子系統
陳積志提及，除了研究人手調配及開闢新考場外，運輸署亦應檢視及優化考牌主任的報到值勤安排。考牌主任本來須每天到何文田辦事處進行抽籤，其後才前往駕駛考試中心。自本年6月起在其中四個考試中心試行直接報到安排，公署建議運輸署為試行安排進行檢討。若反應正面，擴展至其他考試中心後，預計每年可額外增加約5,500次非商用車輛的路試。此安排無須增加人手、工時或考場，公署認為實在值得推行。
陳積志又表示，隨着科技發展迅速，可於應試車輛安裝行車記錄器或攝錄機，認真檢討禁止路試攝錄的規定。公署認同保障個人私隱非常重要，若日後實行攝錄路試應同時研究保障個人私隱，並就相關安排與持份者持續溝通。他又指了解運輸署正就此進行可行性研究，包括技術要求、私隱問題及法律責任等。對此，公署向運輸署提出12個主要改善建議。