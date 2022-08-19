男女以為掃毒心虛跳樓逃走　警揭製毒工場拘3人

葵涌和宜合道葵富大廈2樓平台住戶，昨晚報警指一對男女由高處跌下壓毀簷篷，負傷闖入屋後逃去，警方到場調查期間揭發一個單位為製毒工場，未幾在大廈附近截獲3名16歲至25歲男子，懷疑與案有關，他們涉嫌製毒、販毒及藏有攻擊性武器被捕，現正被扣留調查。至於跳樓逃走男女初步證實為通緝犯。消息指，事發前懷疑有業主拍門收租，不排除有人誤以為警方掃毒，心虛爬窗逃走。警方將案列作製毒處理，並追緝涉事逃走男女。

現場消息稱，事發時4樓單位的業主懷疑上門收租，屋內一對男女誤以為警方上門，期間該對男女爬窗跳落2樓一單位平台，壓中帆布簷篷卸力保命，負傷闖入屋後逃去，住客報警求助，警員其後進入4樓一個單位，揭發是製毒工場。

警檢市值約 1000 萬元毒品

警方指，警方在上址一單位內檢獲約10公斤懷疑可卡因、約40克懷疑氯胺酮、約30克懷疑冰毒、一批懷疑製毒工具、2把牛肉刀及一支壘球棍，檢獲的毒品總市值約1,000萬元。警員其後在上址附近拘捕3男子，年齡由16歲至25歲，他們涉嫌製毒、販毒及藏有攻擊性武器被捕，現正被扣留調查。事後警方召緝毒犬到場協助，鑑證科人員亦到場搜證，及至凌晨5時許，檢走大批證物調查。

至於跳樓逃走男女，包括一名年約20至30歲男子，瘦身材，案發時身穿黑色上衣、黑色長褲、戴眼鏡及口罩；以及一名年約20至30歲女子，瘦身材，蓄金色長髮，案發時身穿淺色短褲及戴口罩。案件交由葵青警區重案組第2隊跟進。