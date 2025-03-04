男子涉嫌由親女12歲起13次強姦　疑收藏性交照片

男子涉嫌自女兒12歲起，在8年間多番強姦及非禮她，並涉嫌藏有兩人的性交照片。案件今日在高等法院審理，被告否認13項強姦及1項非禮罪。
被告代號N.P.S，現年58歲，報稱無業。控方開案陳詞指，事主X與父母及弟妹同住，母親負責外出工作，被告則在家照顧子女。X首次被強姦時正就讀小學6年級，當時被告進入X的房間強姦她，至X喊痛時被告才停止行為。13次的強姦情節相似，被告會叫X上床或拖X出客廳，在沒有安全措施下強姦X，還有在X體內射精。有次X在祖母家暫住期間，被告把X帶到騎樓強姦。X稱被告經常在心情差時毆打家人，所以一直啞忍被強姦。
被告被控13項強姦罪及1項非禮罪，指他於2011年3月至2019年8月期間，分別在當時居住的單位，包括上水御皇庭、彩園邨、上水名都、元朗廣場、寶城洋樓、藝典居及豐裕軒的單位強姦X；及在2014年6月至2016年8月某日，在元朗游泳池與X游泳時，捉住X的手觸摸他的下體，他亦有摸X的胸部，被控非禮罪。
被告否認控罪
控方透露在事主大專畢業搬回家後，因養天竺鼠問題與被告爭執，被告把天竺鼠連籠扔到地上。X向男朋友、現時丈夫投訴事件時，揭發曾被父親性侵，隨即報警處理。警方搜屋發現，被告藏有8張私密照，拍到男性下體插入女性的陰部。法醫檢驗後指照片上陰部的痣，與事主的特徵相符。事主指相中亦看到他們家中的床單，被告被捕時在警誡下稱「我冇做過」。