男子涉嫌由親女12歲起13次強姦　疑收藏性交照片

男子涉嫌自女兒12歲起，在8年間多番強姦及非禮她，並涉嫌藏有兩人的性交照片。案件今日在高等法院審理，被告否認13項強姦及1項非禮罪。

被告代號N.P.S，現年58歲，報稱無業。控方開案陳詞指，事主X與父母及弟妹同住，母親負責外出工作，被告則在家照顧子女。X首次被強姦時正就讀小學6年級，當時被告進入X的房間強姦她，至X喊痛時被告才停止行為。13次的強姦情節相似，被告會叫X上床或拖X出客廳，在沒有安全措施下強姦X，還有在X體內射精。有次X在祖母家暫住期間，被告把X帶到騎樓強姦。X稱被告經常在心情差時毆打家人，所以一直啞忍被強姦。