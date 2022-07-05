男子涉政總非禮女同事叫「除衫」 辯方爭議被告案發時精神狀態

一名29歲男文員涉嫌於政總非禮一名已婚女助理文書主任，他否認控罪，今日在東區法院受審。辯方爭議被告案發和作口頭招認時精神病發，指出事主亦形容被告「痴線」，不過事主認為此詞意思廣泛，在不同語境也適用，自己當時不想使用太粗鄙的言詞，但又想表達憤怒，故才會這樣說。

被告陳德俊被控於2021年8月2日，在香港香港金鐘添美道2號政府總部25樓政府經濟顧問辦公室猥褻侵犯女子X，現時他已被解僱。

事主X今日在屏風後作供，她表示自己已婚，在政府經濟顧問辦公室擔任助理文書主任，與被告二人僅為點頭之交，平日只有工作上的往來。當日午飯時間正與同事觀看奧運女子雙打賽事，未幾被告透過檯頭電話邀請她到會議室。X指，被告為新聘用的合約員工，負責通知不同辦公室的同事到房間取口罩，X到達該房間時被告正坐在電腦前，問他「你搵我咩事？」、「係咪有嘢俾我？」等後，被告都沒有回應，X因此感到疑惑，且又不見桌上擺放口罩。

直至一連問了被告數條問題後，被告才著X坐下，望向她時眼神閃縮，但沒有進一步交代有何意圖。被告之後將門關上，走向X面前要求她「除衫」，X對被告無禮的說話感到驚訝和欠尊重，形容「簡直係侵犯咗我」，便反問「你講乜嘢話？」但被告再次重複「除衫」，更雙手伸向她胸前至差不多觸碰到其鈕扣。X見此立即撥開被告雙手加以阻止，但門鎖卡住了而未能成功開門離開。

被斥痴線 被告曾回應「 係我係痴線㗎」

X續指，隨後被告捉住她雙手手腕，又意圖除她衣服，X掙扎並大叫救命，期間一直斥他「你係咪痴線㗎！」被告聞言雙手稍為鬆開，回應「係我係痴線㗎。」待X成功打開房門後，被告便回到自己的位置，X再大喊「你到底發生咩事？」被告說：「你唔除衫都得。」X便怒氣沖沖地跑回自己的辦公室，將事件告知同事，透過同事向上司匯報。但被告之後再次致電至X檯頭，更兩度直接走向她的位置，最終需警員到場勸走被告。