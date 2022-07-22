男子稱遭黑衣警毆打入稟向警索償164萬 8月12日結案陳詞

2019年8月3日「旺角再遊行」後，51歲運輸工聲稱過馬路時，無故被黑衣警員拳打腳踢，指對方使用非法武力，事主三年前已入稟向警方索償，案件今日（22日）在區域法院續審。原告索償內容包括補品費、醫療費，他在律政司盤問下，承認沒向法庭提供相關單據，但否認誇大失實。總督察林以恆作供稱，當日只有穿着綠色及深藍色制服的警員執勤，沒有穿着黑色制服的警員。案件押至8月12日進行結案陳詞。

案件由法官高勁修審理。原告人蕭志雄（Siu Chi Hung Garry）開審前解僱代表律師，自行應訊。原告證人僅蕭氏本人口供，以書面方式呈遞，沒在庭上讀出，由答辯方、律政司代表趙姓大律師直接盤問。

總督察林以恆：當日沒警員穿黑色制服

律政司一方傳召兩名警員作供。時任高級警司、本月 11 日升為總警司的莫慶榮供稱，案發晚上帶領西九龍應變大隊，在太子道西及彌敦道交界執勤，看到多人霸佔彌敦道及堵路，並有穿着黑衣的示威者向警方叫罵。

另一名總督察林以恆則供稱，案發當日他在西九龍總區最高指揮中心工作。就蕭早前表示，他遭一群黑衣警員襲擊，法官高勁修詢問林，案發當日警員穿着甚麼顏色的制服。林回答指落地處理「暴亂」的警員會穿着綠色制服，「速龍小隊」則穿着深藍色制服，沒有穿着黑制服的警員。