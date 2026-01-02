男子13歲時非禮9歲堂妹罪成　判240小時社服令

一名男子被指13歲時三度非禮 9 歲堂妹，事主長大後因情緒不穩，學校跟進後揭發事件，經審訊後被裁定猥褻侵犯等3罪全數罪成。案件今日(2日)於沙田裁判法院判刑。區域法院暫委法官黃國輝表示，考慮到被告紀錄良好，案發時僅13歲，現時已有穩定工作，亦曾因本案還押1個月，終判處240小時社會服務令，另須遵守3項條件，包括工作、讀書及居住地方要獲感化官批准，按要求接受尿液測試，及按要求上心理輔導課程。

被告 N.T.H.(現年23歲)，被控兩項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」罪，及一項「猥褻侵犯」罪，指他於2015年7月至12月，在灣仔中半山一住宅單位，及灣仔軒尼道一單位非禮X。辯方求情時提到，被告有接受輔導，承諾修讀工程相關的短期課程，日間則於祖父的公司工作。而且他已被還押逾兩周，得到深刻教訓，案發時他僅13歲，相當年輕。