男子13歲時非禮9歲堂妹罪成　判240小時社服令

一名男子被指13歲時三度非禮 9 歲堂妹，事主長大後因情緒不穩，學校跟進後揭發事件，經審訊後被裁定猥褻侵犯等3罪全數罪成。案件今日(2日)於沙田裁判法院判刑。區域法院暫委法官黃國輝表示，考慮到被告紀錄良好，案發時僅13歲，現時已有穩定工作，亦曾因本案還押1個月，終判處240小時社會服務令，另須遵守3項條件，包括工作、讀書及居住地方要獲感化官批准，按要求接受尿液測試，及按要求上心理輔導課程。
被告 N.T.H.(現年23歲)，被控兩項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」罪，及一項「猥褻侵犯」罪，指他於2015年7月至12月，在灣仔中半山一住宅單位，及灣仔軒尼道一單位非禮X。辯方求情時提到，被告有接受輔導，承諾修讀工程相關的短期課程，日間則於祖父的公司工作。而且他已被還押逾兩周，得到深刻教訓，案發時他僅13歲，相當年輕。
老師處理情緒問題時揭發
綜合庭上，被告和事主是堂兄妹關係，被告當時13歲，X則9歲。X直至上性教育課，始知相關事件的意思，但因擔心破壞關係而沒向家人透露。直至學校輔導老師處理其情緒問題時，揭發曾遭被告兩度性侵，當時已事隔8年。案中證據提及，事主曾有自殺念頭，要看精神科醫生。
控方指被告曾隔衣摸事主胸部、私處，其後被告脫褲要求X把玩其陽具，另又自己摸陽具。被告又曾要求X口交，事主雖覺得奇怪但仍照做。X當時不明被告在做甚麼，視之為遊戲。同段時間的某日，兩人在祖父位於灣仔的辦公室玩耍，被告再要求X坐其大腿上，並以陽具磨擦其私處。
明顯知道自己行為不當
官早前裁決時指，經考慮後裁定事主是誠實可靠證人，接納其證供，又指被告當時就讀中一，心智正常、有一定理解能力，事發後曾要求事主不要告知他人，又涉關門、落下窗簾等，明顯知道自己所作行為不當，並非頑皮搗蛋，因此裁定控方在無合理疑點下，推翻法庭對未足14歲兒童作「無犯罪能力推定」，涉意圖猥褻，遂全數罪成。
案件編號：DCCC1249/2023