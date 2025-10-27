男教師涉童軍中心營地非禮男同事　事主遭捏下體2秒問「得唔得」

男教師涉嫌於童軍中心營地非禮男同事，他否認一項非禮罪，今日(27日)於粉嶺裁判法院開審。男事主供稱，在營地遭被告捏下體兼問「得唔得呀」，其後被告更在帳篷外稱「我今晚會搞你」，事主感到愕然、「好被冒犯」。

被告劉家駿(32歲)，報稱教師，指他於1月25日在新界大埔洞梓路洞梓童軍中心4號營區猥褻侵犯另一人。男事主在屏風後作供，他於去年9月入職涉案中學的中文科老師，被告任教數學，兩人均負責童軍活動。

彎腰揚言「我今晚會搞你」

當日他們與另外2名老師，一同帶約40名學生到童軍中心舉行兩日一夜的露營活動。被告駕車先行到達營地，事主則和另外的老師學生集合一同出發，在搬運物資及紮好帳篷後，學生跟隨2名老師到別處。當時兩人正面對面談論活動安排，突然被告以左手捏事主下體，動作長約2秒，並問「得唔得呀」。事後當事主到自己的單人帳篷內檢查時，被告在帳篷的門外彎腰揚言「我今晚會搞你」。事主沒有回應，並感到嘔心及被恐嚇，兩人其後再無工作以外的接觸。