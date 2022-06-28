男生管有玻璃錘判囚3個月 提上訴遭駁回須即時服刑

2019年11月12日有示威者在荃灣沙咀道對開集結堵路，及後發生警民衝突，期間一名24歲男學生雷震霆被指在背囊中管有一把玻璃錘，因而被起訴。他經審訊後，被裁定管有物品意圖損壞財產罪罪成，判囚3個月。他不服定罪上訴，質疑2名作供警員證供有出入，指背囊可能屬於他人。高等法院原訟庭今年4月開庭聽取陳詞後，法官黃崇厚今日（28日）頒判詞駁回上訴，認為原審裁判官判斷合情合理，不見得警員有弄錯背囊的可能性，原獲保釋的上訴人須即時服刑。

法官在書面判詞中指出，上訴人雷震霆在案發當日頭戴黑色帽和黑色口罩，身穿白上衣，黑短褲，褲袋內有一‍雙勞工手套，警方截停上訴人時他一直孭着背囊，警方在背囊內搜到一‍件黑T恤和一‍個紅色玻璃錘，搜查完畢後把搜到的物件放回背囊並拉上拉鍊，背囊一‍直由上‍訴‍人保管，掛在他右肩。原審裁判官劉淑嫻推斷上‍訴‍人意圖使用或准許他人使用該玻璃錘，以摧毁或損壞屬於另‍一‍人的財產。

法官認為上訴人的質疑流於揣測

至於上訴方質疑控方證人證詞的可信性，認為警察有可能弄亂了不同人的背囊，亦認為證人證詞及紀錄有異，但法官指這些可能性流於揣測，而法庭可根據承認事實作出推論，但不能就沒有承認的事情作出揣測，故不認為原審裁‍判‍官錯誤判斷。法官認為原審裁‍判‍官細心地考慮了案中證據，亦認為裁判官判斷合情合理，沒有充分理由要干預裁‍判‍官對控方證人證詞的可信性評估的裁斷。





