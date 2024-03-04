男警涉威脅前女友發布口交片「派街坊」　辯稱僅開玩笑

一名隸屬新界北總區的28歲男警員，涉嫌在2023年4月威脅前女友在網上發布她為自己口交的影片，該名男警已被停職，並被控一項「未經同意下威脅發布私密影像」罪，他否認控罪，案件今(4日)在屯門裁判法院開審。辯方辯稱，兩人對話不時夾雜玩笑，並非認真，被告只是擔心前女友會封鎖他的通訊軟件，才說「IG見」的有關說法。

女方稱首次見面就 發生性行為 案情指，28歲被告謝朗傑，報稱任職警察，涉於去年2月初，透過交友程式結識女子X，其後發展至戀人關係，惟同年7月分手。被告涉嫌於同年4月11日在港某處威脅會發布X的私密影像，事前不理會X是否同意發布，意圖是致使X受到侮辱、驚嚇或困擾等。警方早前指，該名男警已被停職。

在庭上，女事主在屏風後作供時指，兩人在去年2月4日相識，同月7日第一次見面，並發生性行為，隨即交往不久時，被告要拍攝她的「核突」影片，包括更衣、小便、醉酒及為被告口交等影片，她雖然曾多次當面及在WhatsApp中要求被告刪除影片，但遭被告拒絕。 男：幫你派街坊 女：有你私人珍藏 到4月時，X再次要求被告刪片，但被告爆粗說：「del你老X，幫你派街坊，tag埋你」。她當時反駁說：「你試吓？我都有你啲私人珍藏」。被告就說沒有他的樣貌，但她再稱「有喎，有你個樣，加埋芝士腸(被告的性器官)」。