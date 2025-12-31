男警為減輕工作量偽造證人陳述書銷案　罪成判囚兩年

男警涉嫌調查案件時為減輕工作量，偽造不追究證人陳述書，以及訛稱投訴人不再追究，繼而使 9宗案件終止調查。他早前否認偽造及藉公職作出不當行為兩罪，經審訊後被裁定罪成，今日(31日)於區域法院被判入獄24個月。

被告黃耀聰(現年34歲)，報稱警員。案情指他於 2012 年加入警隊，曾於旺角及深水埗警區刑事調查隊工作。本案涉及10宗被告曾負責調查的案件，報案日期橫跨2022年1月27日至2023年6月15日，涉及「以欺騙手段獲得財產」、盜竊及勒索案件。