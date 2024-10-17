男警無牌駕駛撞欄棄車逃　官指具良好品格判罰款及社服令

一名31歲的男警在休班期間多次無牌駕駛私家車，更在今年2月於觀塘駕駛時失控，撞向行人過路處欄杆，其後棄車逃離現場。該名男警早前承認無牌駕駛及不小心駕駛等共9項罪名。案件於今(17日)在觀塘裁判法院進行判刑。裁判官蘇惠德引述報告指出，被告對其行為有深刻的反省和悔意，並具備良好的品格。最終，法院判處他罰款6,000元、社會服務令200小時以及停牌一年。

31歲被告余佳炳，控罪書中未報稱職業。他被控7項無牌駕駛罪及7項在駕駛時沒有第三者保險的罪名。案情指在今年2月12日下午5時許，他於觀塘駕駛時失控，撞向行人過路處欄杆，隨後棄車逃走，父親緊張向警員講述事件，從而揭發本案。

被捕後，被告在警誡下認罪，並承認在2月6日至11日期間曾多次無牌駕駛。他還表示，涉事的Tesla私家車原本是贈予給女友的，但在兩人分手後，該車轉讓給他的兄長。

被告已被停職

辯方在求情時表示，感化報告內容積極，指出被告有穩定工作，無案底，並表現出真誠的悔意，重犯機會較低。他們提到，在多次無牌駕駛的事件中，僅有最後一次撞到護欄，希望法庭能給予被告機會，判處社服令；若必須判監，則請法庭考慮整體刑期，給予適當的扣減。

總裁判官蘇惠德判刑時稱，報告指被告有深刻反省、有悔意、具良好品格，感化官建議可判處長時間的社服令代替監禁。官遂接納報告建議，就無牌駕駛的4罪各判罰款1,000元，不小心駕駛罪判罰2,000元，駕駛時沒有第三者保險罪的4罪，則判處社服令200小時，另下令停牌12個月。