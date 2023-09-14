男警認穿制服圖與未成年少女性交　官斥「警隊害群之馬」判囚16個月

3名男警員涉於交友程式結識一名15歲少女，並與她發生性行為，期間亦拍攝對方的色情照片及影片，被控與16歲以下的兒童非法性交，以及製作兒童色情物品等共10罪。其中1名28歲現已停職的被告，今日(14日)在區域法院承認企圖與16歲以下女童非法性交罪。庭上透露，被告換上警察制服企圖與事主性交，惟因無法勃起而改為指插少女陰道並拍下照片及影片。暫委法官鍾偉強判被告入獄16個月，並批評被告利用警員身分犯案，為了取悅女事主而穿上制服，守法意識薄弱，是警隊「極小撮害群之馬」。

辯方指屬 感情「初哥」 少女卻「相當經驗」

被告賴子樑，現28歲，承認於2021年12月1日，在沙田源康街帝逸酒店某房間，企圖與當時15歲少女X非法性交；他另涉用手機製作包含兒童色情內容的一張圖片及一段影片，則獲存檔法庭、不予起訴。

在庭上，辯方求情指少女事主X對警員「情有獨鍾」，被告只是按其要求穿制服性交，又指被告沒有拍拖經驗，感情上猶如「初哥」，他真心願意和少女事主X交往，只是X案發時不足16歲而已，又指少女X本身認識不同警員，喜歡穿警隊制服的男子，在感情和性方面都「有相當經驗」。

官指著警服 明顯為取悅女事主

暫委法官鍾偉強判刑時指，被告犯案時並非當值，帶制服到酒店和少女X性交，是利用職權，用警隊裝備協助犯案。法官認為被告此舉明顯是為了取悅女事主，達到目的，被告更知悉少女X男友是警察，顯然犯案有詳細計劃，批評被告是「警隊極小撮的害群之馬」，正如他在求情信中提到行為令警隊蒙羞，須判阻嚇性罰，以儆效尤。

法官又指，案中反映近年時下年輕一代守法意圖識非常薄弱，被告案發時已有3年當差經驗，惟並無考慮犯罪後果，直到東窗事發，已經為時已晚，後悔莫及，最終判被告入獄16個月。