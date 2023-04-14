留港長者社交及情緒健康惡化 近七成有抑鬱傾向

部分港人近年因不同理由移民，年長父母則續留居香港，面對子女、「粒孫」見面機會大減，有調查發現，「留港長者」在社交情況及情緒健康均出現顯著惡化，79.5%社交孤立屬高風險，近七成有抑鬱傾向，42.5%表示子女移民後記憶力變差。負責調查機構指，子女計劃移民前，應建立鄰里支援網絡，教導長者善用資訊科技，學習使用新媒體與子女保持溝通。
香港基督教服務處於2022年11月至2023年2月訪問203位留港長者，受訪者為50歲或以上、非居於院舍的香港居民。50.3%年齡為60至74歲，及67.5%為退休人士。
36%受訪長者有子女在2020年或以後移民，當中63%人的移民子女原屬「最主要照顧者」。調查以「長者支援網絡量表」調查，79.5%「留港長者」的社交孤立屬高風險，較沒有子女移民的長者多出三成。69.9%因子女移民而感孤單。
子女移民亦對留港長者的健康及生活狀況造成負面影響，包括記憶變差(42.5%)、經常失眠(41.1%)及影響日常開支(39.7%)，並減少逛街及到茶樓等消閒活動(38.4%)。
面對子女移民，最多留港長者認為有作用的應對方法︰學習使用新媒體通訊方法或軟件，以便與在遠方的子女緊密溝通(56.8%)、預期要照顧自己(51.9%)及與地區團體建立關係，從而得到處理問題的資源(48.8%)。並期望心理及情緒支援服務(42.5%)、留港長者互助小組支援服務(32.9%)和長者再就業服務(27.4%)。
83歲的李婆婆的女兒鄒女士於去年底移居新加坡後，李婆婆變獨居長者。鄒在移民前把家居煤氣爐更換為電磁爐減低家居風險，亦教導母親用視像通話，以便保持聯絡。對女兒移民，李婆婆感不捨及失去依靠，但亦為對方有新生活感欣慰。李婆婆目前僅希望能保持健康，以便自我照顧。
服務處順利長者鄰舍中心中心主任翁偉承指，留港長者人數趨升，須為他們提供專門服務，協助適應新生活。服務處制訂《留港長者自我照顧5式》，包括坦誠溝通期望、建立遙距通訊、認識社區資源、培養生活興趣和規劃個人財務，於8月推出支援留港長者服務計劃，加強對長者支援工作。