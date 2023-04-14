留港長者社交及情緒健康惡化 近七成有抑鬱傾向

部分港人近年因不同理由移民，年長父母則續留居香港，面對子女、「粒孫」見面機會大減，有調查發現，「留港長者」在社交情況及情緒健康均出現顯著惡化，79.5%社交孤立屬高風險，近七成有抑鬱傾向，42.5%表示子女移民後記憶力變差。負責調查機構指，子女計劃移民前，應建立鄰里支援網絡，教導長者善用資訊科技，學習使用新媒體與子女保持溝通。

香港基督教服務處於2022年11月至2023年2月訪問203位留港長者，受訪者為50歲或以上、非居於院舍的香港居民。50.3%年齡為60至74歲，及67.5%為退休人士。

36%受訪長者有子女在2020年或以後移民，當中63%人的移民子女原屬「最主要照顧者」。調查以「長者支援網絡量表」調查，79.5%「留港長者」的社交孤立屬高風險，較沒有子女移民的長者多出三成。69.9%因子女移民而感孤單。

子女移民亦對留港長者的健康及生活狀況造成負面影響，包括記憶變差(42.5%)、經常失眠(41.1%)及影響日常開支(39.7%)，並減少逛街及到茶樓等消閒活動(38.4%)。

面對子女移民，最多留港長者認為有作用的應對方法︰學習使用新媒體通訊方法或軟件，以便與在遠方的子女緊密溝通(56.8%)、預期要照顧自己(51.9%)及與地區團體建立關係，從而得到處理問題的資源(48.8%)。並期望心理及情緒支援服務(42.5%)、留港長者互助小組支援服務(32.9%)和長者再就業服務(27.4%)。