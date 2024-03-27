熱門搜尋:
復活節2024 香港國際桌球明星挑戰賽 八達通全國通 中年好聲音2 華富邨重建 LOONG 9 SEASONS PLACE 23條立法 泰峯 大光麵 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-03-27 10:58:43

當局擬推行劏房登記制度　「廚廁合一」及「棺材房」或取締

分享：
去年的《長遠房屋策略》周年報告估算，全港共有12萬7千5百個不適切居所住戶，單是劏房居民的房屋需求估計就要約9萬2千幾個單位。（港台圖片）

去年的《長遠房屋策略》周年報告估算，全港共有12萬7千5百個不適切居所住戶，單是劏房居民的房屋需求估計就要約9萬2千幾個單位。（港台圖片）

「解決劏房問題」工作組近日約見不同政團。據了解，當局計劃推行劏房登記制度，未有登記的業主不能經營劏房，否則被視作違法，要承擔法律後果。當局亦計劃要求業主，要找專業人士確定劏房符合最低標準，對於不合規的「劣質劏房」會立即取締，「廚廁合一」以及「棺材房」等，亦考慮納入取締範圍。

 

去年的《長遠房屋策略》周年報告估算，全港共有12萬7千5百個不適切居所住戶，單是劏房居民的房屋需求估計就要約9萬2千幾個單位。（港台圖片） Cherry認為，劏房最重要是具備能採光及通風的窗。（港台圖片） 劏房戶方先生租住的「棺材房」滿布木蝨。（港台圖片）

消息指出，為減少對現有劏房戶的影響，當局或會給予業主較長時間糾正違規劏房。另外，由於難以統計實際居住人數，當局現階段傾向為劏房訂定單位最低面積，而非最低人均居住面積。

在油麻地租住俗稱「棺材房」超過8年的方先生表示，每日只能在長約6呎，闊約2呎半的床位上食飯和睡覺，空間狹窄，而且衛生環境非常惡劣，滿布木蝨，又要與其餘20多名住客共用廚廁。他期望日後劏房的最低標準，至少有一個50多呎的獨立房間，能夠放置床和枱。

有無法負擔高昂租金，曾經以月租5,000元，租住旺角區一個不足100呎劏房單位的年青人表示，劏房有市場需求，若單位合符消防安全和衛生規例，應容許這類單位存在。她認為在空間狹窄的環境，設有能採光和通風的窗戶至為重要，另外要確保單位符合消防安全條例，一旦發生火警，住客能夠逃生。

Ad Block

聖方濟各大學湯羅鳳賢社會科學院高級講師賴建國表示，不少劏房租戶都一家幾口，因此最低面積不能太細，建議政府以曾於賣地項目所設的最低實用面積要求，即280平方呎作為參考；社區組織協會副主任施麗珊就認為，劏房的最低人均居住面積，不應該低於公屋「擠迫戶」，每人約59平方呎的標準，同時要制定合適的安置政策，為被取締的「劣質劏房」租戶提供容身之所。

原文刊登於 香港電台

八達通「全國通」｜88元一卡乘搭內地逾336個城市(附購買方法) 八達通「全國通」｜88元一卡乘搭內地逾336個城市(附購買方法) 八達通「全國通」｜88元一卡乘搭內地逾336個城市(附購買方法) 八達通「全國通」｜88元一卡乘搭內地逾336個城市(附購買方法) 八達通「全國通」｜88元一卡乘搭內地逾336個城市(附購買方法) 八達通「全國通」｜88元一卡乘搭內地逾336個城市(附購買方法) 八達通「全國通」｜88元一卡乘搭內地逾336個城市(附購買方法)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受