當局擬推行劏房登記制度　「廚廁合一」及「棺材房」或取締

「解決劏房問題」工作組近日約見不同政團。據了解，當局計劃推行劏房登記制度，未有登記的業主不能經營劏房，否則被視作違法，要承擔法律後果。當局亦計劃要求業主，要找專業人士確定劏房符合最低標準，對於不合規的「劣質劏房」會立即取締，「廚廁合一」以及「棺材房」等，亦考慮納入取締範圍。

消息指出，為減少對現有劏房戶的影響，當局或會給予業主較長時間糾正違規劏房。另外，由於難以統計實際居住人數，當局現階段傾向為劏房訂定單位最低面積，而非最低人均居住面積。

在油麻地租住俗稱「棺材房」超過8年的方先生表示，每日只能在長約6呎，闊約2呎半的床位上食飯和睡覺，空間狹窄，而且衛生環境非常惡劣，滿布木蝨，又要與其餘20多名住客共用廚廁。他期望日後劏房的最低標準，至少有一個50多呎的獨立房間，能夠放置床和枱。

有無法負擔高昂租金，曾經以月租5,000元，租住旺角區一個不足100呎劏房單位的年青人表示，劏房有市場需求，若單位合符消防安全和衛生規例，應容許這類單位存在。她認為在空間狹窄的環境，設有能採光和通風的窗戶至為重要，另外要確保單位符合消防安全條例，一旦發生火警，住客能夠逃生。