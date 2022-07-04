疑似姚焯菲影片網上流傳 姚父入稟要求禁止發布 ：暗示與他人保持不正當的男女關係

本港15歲女歌手姚焯菲(Chantel)的父親上周四入稟高等法院，指網上流傳3條影片虛假及惡意地暗示姚焯菲與他人保持不正當的男女關係，影響其公眾形象，事件構成誹謗。姚父要求法庭下令禁止任何人在網上傳播、發布或轉發有關影片或作出與影片相關的陳述，協助或教唆他人在網上傳播或陳述有關影片，並向有關人士作出申索，惟入稟狀沒有列明申索金額。

原告姚焯菲（英文：Chantel Yiu Cheuk Faye）由現任今翊資本（Nexus Point）首席財務官（CFO）及常務董事的父親姚輝文（Raman）代表入稟，被告為任何非法及蓄意地在網上傳播、陳述、發布或轉發影片，以及協助或教唆他人在網上傳播或陳述有關影片的人士。

父指姚焯菲是香港、內地甚至全球著名女歌手及藝員

姚輝文透過中倫律師事務所入稟指，未成年的姚焯菲是在香港、內地甚至全球著名的女歌手及藝員，而於6月23日前後在社交媒體平台和其他媒體上，出現3條聲稱與姚焯菲相關的影片，影片顯示一對白色拖鞋、姚焯菲試穿白色吊帶裙、姚焯菲與他人手牽手，但片上的說明字句並非由姚焯菲本人加入片中。姚輝文指有關影片虛假及惡意地暗示姚焯菲與他人保持不正當的男女關係，影響其公眾形象，構成誹謗。

無線電視早前發表聲明指，姚焯菲父親已以監護人身份就此事展開民事訴訟，由於事件已進入司法程序 ，現階段不宜作出評論，無線電視暫無其他補充。