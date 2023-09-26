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2023-09-26 15:24:44

疑假「大眾書局」專頁誘入炒股群　黃浩華指扮書店圖增受眾

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疑假「大眾書局」誘入炒股群，黃浩華指扮書店圖增受眾（Facebook截圖）

疑假「大眾書局」誘入炒股群，黃浩華指扮書店圖增受眾（Facebook截圖）

Facebook屢出現冒名專頁廣告帖文，有大量本地財金名人「中招」，被冒名吸引網民墮入「唱高散貨」騙局，經《am730》等傳媒報道後，《am730》再發現Facebook上有偽冒已全線結業的大眾書局專頁，發文指擬向讀者派發金融股票書籍，要求讀者加入名為「焦點財經-點金聖手」和「德劭《財富密碼》」的WhatsApp群組登記。大眾集團澄清專頁為偽冒，並已報警。香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華表示，騙徒轉為開設書店專頁，希望增加廣告接觸到的受眾，並認為Meta應有能力過濾有關廣告。

記者︰曾偉龍

Facebook出現已在香港結業3年的「大眾書局」偽冒專頁，發出廣告帖文，指稱書店結業後，店內剩餘小部分的金融股票類書籍，可免費贈予讀者，而為方便圖書管理員統計領取人數，要求讀者加入留言欄的WhatsApp群組登記，其中兩個群組分別名為「德劭《財富密碼》E」和「焦點財經-點金聖手F18」。

專頁僅28讚好　網民斥造假

查看發出廣告帖文的「大眾書局」專頁，至今早（26日）11時許只有28個讚好，沒有任何公開帖文，至今日下午，有網民留言「假大眾書局，垃圾Facebook唔理」、「假扮大眾書局真無良，你們這班人這樣騙財不怕雷劈嗎？」，批評專頁造假，欺騙公眾。

大眾斥專頁發出虛假消息　並已報警

《am730》致電大眾集團查詢，職員稱本港大眾書局已結業多年，惟不能回應專頁真偽，着記者經電郵查詢。《am730》以電郵查詢後，大眾集團發出新聞稿指，集團2020年3月结束所有香港大眾書局門市，近日卻發現有人假扮已結業的大眾書局發放虛假消息，把「大眾書局」2020年門市結業的舊聞，移花接木虛假訊息，指稱書局「有剩餘小部分金融股票書籍，免費送贈」，請「點擊加入群組，領攞免費書籍」為餌，誘騙巿民上當。 大眾集團澄清絕無此事，並已就此事報警，呼籲巿民提高警覺，勿讓騙徒有機可乘。

《am730》亦正向Facebook母公司Meta查詢，暫未獲回覆。

疑偽冒專頁指擬向讀者派發金融股票書籍，要求讀者加入名為「焦點財經-點金聖手」和「德劭《財富密碼》」的WhatsApp群組登記。（Facebook截圖） 疑偽冒專頁指擬向讀者派發金融股票書籍，要求讀者加入名為「焦點財經-點金聖手」和「德劭《財富密碼》」的WhatsApp群組登記。（Facebook截圖） 疑偽冒專頁指擬向讀者派發金融股票書籍，要求讀者加入名為「焦點財經-點金聖手」和「德劭《財富密碼》」的WhatsApp群組登記。（Facebook截圖） 疑偽冒專頁指擬向讀者派發金融股票書籍，要求讀者加入名為「焦點財經-點金聖手」和「德劭《財富密碼》」的WhatsApp群組登記。（Facebook截圖） 疑偽冒專頁指擬向讀者派發金融股票書籍，要求讀者加入名為「焦點財經-點金聖手」和「德劭《財富密碼》」的WhatsApp群組登記。（Facebook截圖）

馬來西亞大眾書局曾澄清無辦贈書

翻查報道，馬來西亞《光明日報》今年6月報道，馬來西亞大眾書局去年12月已於Facebook發現數個冒名專頁，聲稱舉辧贈書活動，大眾書局強調與專頁沒有任何關係，亦沒有舉辦贈書活動。

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華向《am730》表示，「大眾書局」明顯是假專頁，過去亦有很多財金名人、官員和KOL（關鍵意見領袖）被冒名，相信騙徒並非因為公眾對冒充名人專頁增加警惕而改變策略，而是冒充書店，令廣告接觸到興趣不同的網民。

他指出，偽冒專頁可能為賣廣告而設立，關注人數很少，亦不會有很多帖文，網民可以先查看一下，「得十幾個、百幾個like，就唔使再理佢」。他又指，假專頁發出的廣告帖文，利用了假的圖片和名稱，Facebook應有能力透過AI技術過濾，「有方可以自動截到」，而且廣告涉及使用信用卡，Facebook應有能力實施更多措施。

 

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