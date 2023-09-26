疑假「大眾書局」專頁誘入炒股群　黃浩華指扮書店圖增受眾

Facebook屢出現冒名專頁廣告帖文，有大量本地財金名人「中招」，被冒名吸引網民墮入「唱高散貨」騙局，經《am730》等傳媒報道後，《am730》再發現Facebook上有偽冒已全線結業的大眾書局專頁，發文指擬向讀者派發金融股票書籍，要求讀者加入名為「焦點財經-點金聖手」和「德劭《財富密碼》」的WhatsApp群組登記。大眾集團澄清專頁為偽冒，並已報警。香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華表示，騙徒轉為開設書店專頁，希望增加廣告接觸到的受眾，並認為Meta應有能力過濾有關廣告。

記者︰曾偉龍

Facebook出現已在香港結業3年的「大眾書局」偽冒專頁，發出廣告帖文，指稱書店結業後，店內剩餘小部分的金融股票類書籍，可免費贈予讀者，而為方便圖書管理員統計領取人數，要求讀者加入留言欄的WhatsApp群組登記，其中兩個群組分別名為「德劭《財富密碼》E」和「焦點財經-點金聖手F18」。

專頁僅28讚好 網民斥造假

查看發出廣告帖文的「大眾書局」專頁，至今早（26日）11時許只有28個讚好，沒有任何公開帖文，至今日下午，有網民留言「假大眾書局，垃圾Facebook唔理」、「假扮大眾書局真無良，你們這班人這樣騙財不怕雷劈嗎？」，批評專頁造假，欺騙公眾。

大眾斥專頁發出虛假消息 並已報警

《am730》致電大眾集團查詢，職員稱本港大眾書局已結業多年，惟不能回應專頁真偽，着記者經電郵查詢。《am730》以電郵查詢後，大眾集團發出新聞稿指，集團2020年3月结束所有香港大眾書局門市，近日卻發現有人假扮已結業的大眾書局發放虛假消息，把「大眾書局」2020年門市結業的舊聞，移花接木虛假訊息，指稱書局「有剩餘小部分金融股票書籍，免費送贈」，請「點擊加入群組，領攞免費書籍」為餌，誘騙巿民上當。 大眾集團澄清絕無此事，並已就此事報警，呼籲巿民提高警覺，勿讓騙徒有機可乘。

《am730》亦正向Facebook母公司Meta查詢，暫未獲回覆。